В Камчатском крае открыли первую крытую ледовую арену

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21 февраля, в Петропавловске-Камчатском торжественно открыли новый ледовый спорткомплекс «Вулкан». Раньше большого крытого катка на Камчатке никогда не было.

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Ледовый каток «Вулкан» предназначен для проведения тренировочных занятий по хоккею и фигурному катанию, физкультурных и спортивных мероприятий, а также для организации досуга населения. Он включает в себя хоккейную коробку стандартного размера 26×56 метров, трибуны на 200 мест, два спортивных зала для специальной физической подготовки хоккеистов, командные раздевалки с душевыми, пункт проката спортивного инвентаря, гардероб для посетителей, медицинский пункт, а также технические помещения. И теперь красивый, отвечающий современным требованиям, круглогодичный спорткомплекс готов принять воспитанников детской спортивной хоккейной школы «Вулкан», взрослые любительские команды, стать местом проведения хоккейных турниров.

© kamgov.ru

© kamgov.ru

© kamgov.ru

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