Надеждинский металлургический завод 125-лет непревзойденного качества продукции

© Бионышева Елена/Сделано у нас

ЭСПЦ разливка в слитки — разливщик стали Бикмуллин Рустам Ильдарови

ПАО «Надеждинский металлургический завод» — завод полного металлургического цикла, предприятие дивизиона черной металлургии УГМК-Сталь. Производит порядка 400 видов сортового высококачественного металлопроката. Расположенное в Серове предприятие входит в тройку российских лидеров среди поставщиков калиброванного проката из конструкционной стали, занимает второе место среди поставщиков сортового проката из конструкционной стали. Предприятие успешно работает на внутреннем рынке осевой заготовки, удерживая последние несколько лет лидирующие позиции.

В 2021 году Надеждинский металлургический завод празднует 125-летие. 19 января (по старому стилю — 30 января) 1896 года здесь была выплавлена первая сталь. Строительство доменных печей еще не завершилось, поэтому чугун для нее был привезен с Сосьвинского чугуноплавильного завода. Сам же завод, тогда еще сталерельсовый, был основан в 1894 году, чтобы производить рельсы для строительства Транссибирской магистрали. Первая продукция была получена 3 марта 1986 года.

© ПАО Надеждинский металлургический завод

Сейчас в составе завода агломерационный, доменный, электросталеплавильный, крупносортный, сортопрокатный, калибровочный цехи и другие вспомогательные подразделения. На производстве работают более 4 400 сотрудников. Средний возраст — 41 год. Более 30% коллектива составляют работники от 18 до 35 лет.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Доменный НМЗ гоновой Толкачёв Василий Алексеевич

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Доменный НМЗ — горновой Кошкин Дмитрий Анатольевич

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Доменный НМЗ — горновой на выпуске чугуна

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Доменный НМЗ-выпуск чугуна

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Доменный НМЗ-выпуск чугуна

Завод ежегодно выпускает до 550 тысяч тонн продукции, включая круглый и шестигранный сортовой горячекатаный прокат, круглый и шестигранный калиброванный прокат, квадратную заготовку.

Порядка 96% продукции завод поставляет на внутренний рынок предприятиям автомобильной, электротехнической, авиационной, машиностроительной и других отраслей промышленности. Потребителями серовского металлопроката являются свыше 1 000 предприятий более чем в 60 субъектах Российской Федерации.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Доменный НМЗ пульт управления доменной печи Обора Илья Ильич

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Доменный НМЗ рудный двор

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Энергоцех ДГО (доменная газоочистка) флокулятор

Железорудное сырье для завода исторически поставляет горнорудное предприятие АО «Богословское рудоуправление», расположенное в Краснотурьинске. Сейчас на принадлежащей рудоуправлению шахте «Северопесчанская» реализуется инвестиционный проект по строительству горизонта на глубине 400 метров на смену выработанных мощностей горизонта — 320 метров. По словам руководства горнорудного предприятия, разведанных запасов сырья хватит более чем на 20 лет.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Агломерационный — аглолента НМЗ

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Агломерационный НМЗ — рудный двор 1

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Агломерационный НМЗ — строительство газоочистных сооружений

В 2000 году металлургический завод вошел в сферу влияния Уральской горно-металлургической компании, получив возможность для нового этапа развития. При поддержке УГМК на заводе выполнена реконструкция сталеплавильного передела. В 2007 году предприятие полностью закрыло мартеновское производство, на смену которому пришел электросталеплавильный комплекс, включающий в себя электропечь и установки внепечной обработки стали, кислородный цех с воздухоразделительной установкой, газоочистные сооружения, станцию водоподготовки и объекты электроснабжения. Благодаря этой модернизации вредные выбросы в атмосферу снизились в шесть раз.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Электросталеплавильный цех — заливка жидкого чугуна

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Электросталеплавильный цех — консольный пролет контролер в производстве черных металлов Глушкова Лариса Николаевна

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Электросталеплавильный цех — слив шлака после разливки

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Электросталеплавильный цех вакууматор подручный сталевара УВОС Морозков Антон Михайлович

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Электросталеплавильный цех выпуск стали

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Электросталеплавильный цех печь-ковш

С тех пор на заводе внедрено немало технических улучшений: в 2008 году запущен вакууматор, в 2009 — участки подготовки ферросплавов и сухих бетонных смесей, в 2010 — линия по производству сухих огнеупорных смесей для обеспечения нужд электросталеплавильного и прокатных цехов. С 2012 года идет реконструкция агломерационного цеха, в рамках которой в настоящий момент устанавливается система газоочистки. В 2015 году отремонтирована и оснащена автоматизированной системой управления доменная печь, благодаря чему производительность выросла на 3,4%.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Крупносортный цех клеймовщики Гатауллин Руслан Ринатович и Лесников Всеволод Андреевич

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Крупносортный цех стальной слиток МАССА 5,6 тонн

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Крупносортный цех участок нагревательных колодцев

© Бионышева Елена/Сделано у нас

КСЦ Гаврилюк Наталья Николаевна ОТК контролёр в производстве чёрных металлов

В 2019 году на Надеждинском металлургическом заводе построена мини-ТЭЦ мощностью 24,9 МВт, пришедшая на смену старой электростанции, которая работала с момента открытия предприятия. Уникальность станции заключается в том, что в компактном корпусе размещено оборудование для производства шести энергетических продуктов. Без учета электросталеплавильного производства ТЭЦ полностью удовлетворяет потребности завода в тепловой энергии и на 90% - в электричестве.

Предприятие входит в число крупнейших в городе. Надеждинский металлургический завод активно участвует в развитии Серова: в начале 2000-х помогал в восстановлении Киселевского гидроузла, разрушенного наводнением, финансировал строительство православного храма и мечети, поддерживает духовные центры и сегодня.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Калибровочный цех НМЗ продукция

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Калибровочный цех НМЗ продукция

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Калибровочный цех сортировщик сдатчик Чеботарева Елена Паволвна — контроль качества

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Калибровчоный цех Дремова Ольга Владимировна контролер в производстве черных металлов — контроль однородности методом искрения

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Сортопрокатный цех методическая печь Нагревальщик металла Петрушечкин Юрий Иванович

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Сортопрокатный цех стан 450

© Бионышева Елена/Сделано у нас

МиниТЭЦ НМЗ

© Бионышева Елена/Сделано у нас

МиниТЭЦ НМЗ

Завод оказывает поддержку образовательным, культурным, спортивным учреждениям города и здравоохранению. В 2017-2019 годах выполнена реконструкция площади у Дворца культуры металлургов, впервые за 90 лет работы ДК проведена замена механического и технологического оборудования сцены и зрительного зала. Завод принял долевое участие в строительстве спортивного зала одной из школ, где впервые у детей появилась возможность занятий игровыми видами спорта (мини-футбол, волейбол, большой теннис); помог выполнить капитальный ремонт трех спортзалов для занятий самбо, что позволило увеличить количество занятых этим видом спорта детей в два раза; поддерживает детско-юношескую секцию настольного тенниса, для которой оборудовал спортивный зал.

© ПАО Надеждинский металлургический завод

© ПАО Надеждинский металлургический завод

Металлурги реконструировали мемориальный комплекс, на котором в 2019 году от пламени доменной печи загорелся Вечный огонь в память о воинах-металлургах.

© ПАО Надеждинский металлургический завод

При содействии предприятия на базе серовской школы открыты инженерные классы, а в Центре детского творчества — оснащенные кабинеты для занятий робототехникой и 3D- моделированием.

В 2020 году в Серове торжественно открыли после реконструкции стадион «Металлург», проект для которого выполнен при участии предприятия. В планах — построить в городе новую детскую поликлинику, для будущего здания металлурги также помогли сделать необходимую проектную документацию.

© ПАО Надеждинский металлургический завод

Фото и текст Бионышева Елена

Фото Радченко Андрей