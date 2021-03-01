Словакия стала второй страной ЕС, получившей партию вакцины «Спутник V»

Разгрузка самолета с российской вакциной в аэропорту г. Кошице © twitter.com

В понедельник, 1 марта 2021 года первая партия российской вакцины «Спутник V» прибыла в Словакию, которая стала 39-й страной в мире и 2-й страной в ЕС, разрешившей использование вакцину «Спутник V».

Как сообщили в правительстве Словакии, прибывшая первая партия вакцины разгружается в городе Кошице на востоке страны, в который она была доставлена на транспортном самолете минобороны словацких ВВС C-27J Spartan. В ближайшие два месяца в Словакию должны поступить миллион доз российской вакцины.

Ожидается, что в Словакии вакцинация российской вакциной «Спутник V» начнется через две недели.

По сообщению Российского фонда прямых инвестиций, Словакия вслед за Венгрией зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры на основе результатов клинических исследований «Спутник V» в России и их всесторонней оценки экспертами в Словакии, не дожидаясь одобрения регулятора ЕС.

Информация о том, что в Словакия договорилась с РФПИ, но процесс тормозился некоторыми словацкими министрами, была озвучена в российских СМИ в конце декабря.