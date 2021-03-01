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Экспорт

Словакия стала второй страной ЕС, получившей партию вакцины «Спутник V»

Разгрузка самолета с российской вакциной в аэропорту г. КошицеРазгрузка самолета с российской вакциной в аэропорту г. Кошице © twitter.com

В понедельник, 1 марта 2021 года первая партия российской вакцины «Спутник V» прибыла в Словакию, которая стала 39-й страной в мире и 2-й страной в ЕС, разрешившей использование вакцину «Спутник V».

Как сообщили в правительстве Словакии, прибывшая первая партия вакцины разгружается в городе Кошице на востоке страны, в который она была доставлена на транспортном самолете минобороны словацких ВВС C-27J Spartan. В ближайшие два месяца в Словакию должны поступить миллион доз российской вакцины.

Ожидается, что в Словакии вакцинация российской вакциной «Спутник V» начнется через две недели.

По сообщению Российского фонда прямых инвестиций, Словакия вслед за Венгрией зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры на основе результатов клинических исследований «Спутник V» в России и их всесторонней оценки экспертами в Словакии, не дожидаясь одобрения регулятора ЕС.

Информация о том, что в Словакия договорилась с РФПИ, но процесс тормозился некоторыми словацкими министрами, была озвучена в российских СМИ в конце декабря.
Источник: https://twitter.com/sputnikvaccine/status/1366439903148531712

Словакия, Спутник V
  • Комментарий удален
  • Великоросс Великоросс
    01.03.2121:35:26

    На фото слева министр здравоохранения Словацкой Республики Марек Крайчи, премьер-министр Словацкой Республики Игорь Матович и инфектолог Павол Ярчушка.

     © Фото из открытых источников

    Отредактировано: Великоросс~21:37 01.03.21
    #1226590
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