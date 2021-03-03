В кузбасском посёлке открылась новая школа на 528 учеников

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Школа с аграрным уклоном рассчитана на 528 учащихся. Строительство учреждения началось еще 2012 году, но процесс затянулся из-за бездействия подрядчика. В конце 2019 года принято решение поменять строительную организацию, после чего объект был оперативно завершен и сдан эксплуатацию.

Теперь более 500 ребят из поселков Металлургов, Восточный и Северный будут получать образование в современных условиях. Важно, что здесь с самого раннего возраста будут готовить кадры для сельскохозяйственной отрасли региона. На строительство и оснащение нового учреждения из бюджета было выделено более 715 миллионов рублей, в том числе 459 миллионов — это региональные средства.

Объект возвели в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» и региональной госпрограммы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Кузбасса».

В школе создана лаборатория проектной и исследовательской деятельности, где с помощью современной беспочвенной технологии выращивания растений (гидропоники) ребята смогут наблюдать за ростом растений и экспериментировать. В рамках профильного обучения планируется сотрудничество с Прокопьевским аграрным колледжем.

Для десятиклассников оборудованы классы технологического профиля для углубленного изучения математики, информатики, физики. Также в школе есть кабинет робототехники с необходимыми учебными пособиями и приборами.

Всего в школе 27 учебных кабинетов, спортивный зал, плавательный бассейн, актовый зал, тренажерная комната, комната для занятий ритмикой и специальный кабинет для работы с детьми с аутическим расстройством. На территории школы построен спортивный стадион с беговыми дорожками и отрытыми площадками для игр в волейбол и баскетбол, установлены детские игровые площадки.

Для справки. В 2021 году в Кузбассе будут сданы четыре школы по нацпроекту «Образование»: в Тайгинском городском округе — на 330 учащихся, в Юрге — на 550 мест, в Анжеро-Судженске — на 1 тыс. учеников, в микрорайоне 15а Кемерова — на 1050 учеников. По другим проектам будут построены лицей на 300 учеников в Рудничном районе города и школа-интернат с дошкольным образовательным учреждением поселке Ортон Междуреченского городского округа. Кроме того, до конца года планируется завершить реконструкцию здания для регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус. Кузбасс» в селе Елыкаево Кемеровского округа.

© ako.ru

© ako.ru

© ako.ru