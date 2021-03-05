В Новосибирске на заводе «Вектор-БиАльгам» запущена новая линия розлива вакцины «ЭпиВакКорона»

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5 марта под Новосибирском запущена линия розлива вакцины для профилактики COVID-19 «ЭпиВакКорона» в форме шприц-доз в Новосибирске. Линия введена в производство в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» на производственной площадке «Вектор-БиАльгам».

"Вектор-БиАльгам" с начала этого года запустил производство вакцины «ЭпиВакКорона» в ампулах, а с марта начинает работу по производству шприц-доз препарата.

Планируемая производительность и для ампул, и для шприц-доз составит до 5 миллионов доз в месяц.

Со второй половины марта «Вектор» планирует резко расширить поставки своей вакцины в оборот внутри страны. Пока выпущено около 500 тыс. доз.

В цехе за антивандальными стеклами, в помещении высокого класса чистоты «ЭпиВакКорона» разливается сразу в шприцы. Сейчас это тестовая партия, она пойдет на лабораторный контроль.Это первая часть, в которую наливают. И потом там же затыкается пробочкой. Дальше идет по конвейеру, закручивается шток и ставится брейк-стоппер.

Такую упаковку можно будет доставить уже в совсем удаленные места нашей страны. Да и особых условий при введении прививки не потребуется. На этой производственной линии уже разливали вакцину от гепатита. Говорят, ее запасов будет достаточно, чтобы уже к июлю создавать до десяти миллионов доз препарата.

«Само производство не сложнее, но выпуск вакцины в формате шприц доз — он увеличивает стоимость одной дозы вакцины примерно на 65-70 рублей. Но при этом происходит сокращение расходов, которые необходимы на сам шприц, который используется в прививочном кабинете», — говорит директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

Вакцина «Вектора» — это вторая российская вакцина. Сегодня же стало известно, что эксперты Минздрава России завершили оценку векторовской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» для применения ее у пожилых.

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