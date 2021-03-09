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Армия и Флот

Автоматический гранатомет «Балкан» прошел госиспытания

 © rg.ru

Противопехотный автоматический гранатомет «Балкан» калибра 40 миллиметров успешно прошел государственные испытания. До этого оружие прошло опытную эксплуатацию в войсках.

— По итогам испытаний гранатометный комплекс 6С19 «Балкан» рекомендован к принятию на вооружение Вооруженных сил РФ, — рассказал ТАСС исполнительный директор НПО «Технологии машиностроения» Александр Кочкин.

Новый гранатомет предназначен для замены в войсках 30-миллиметровых комплексов АГС-17 «Пламя» и АГС-30. Увеличение калибра на 10 миллиметров повысило дальность стрельбы на 25 процентов (2500 метров — лучший показатель в своем классе). Могущество боеприпаса возросло вдвое.

По данным из открытых источников, в арсенал АГС-40 входят два типа гранат: осколочная безгильзовая 7П39 и кумулятивная ВКО-25. Последняя — новейшая разработка отечественного ВПК, она способна пробивать до 200 миллиметров брони или 400 мм бетона.
Источник: https://rg.ru/2021/03/09/avtomatich...t-balkan-proshel-gosispytaniia.html

Балкан, гранатомёт, 6С19, испытания, Минобороны
  • Нет аватара Сергей40
    09.03.2115:20:22

    Для установки на технику подойдет лучше чем 30-мм гранатомёты, а вот по весу он наверняка тяжелее.

    #1227121
    • Дмитрий Шапкин Дмитрий Шапкин
      09.03.2116:44:09

      Судя по данным в сети, 66 кг в сборе для пехоты весит «Балкан», 64 с копейками — АГС-17 «Пламя». Разницы по сути нет, плюс тренога на танках и БМП не нужна, там своё крепление.

      Отредактировано: Дмитрий Шапкин~16:45 09.03.21
      #1227125
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