Модульный пистолет Лебедева (МПЛ) успешно прошел госиспытания

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В феврале 2021 года МПЛ успешно завершил государственные испытания. Пистолет разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии в ходе опытно-конструкторской работы (ОКР) «разработка перспективного пистолета под патрон 9×19 мм с расширенными тактическими возможностями», шифр «Рысь».

На заседании Государственной комиссии, подводя итоги ОКР, заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации А.С.Беззубиков так оценил результат четырехлетней работы по данному проекту: «Работы по тематике МПЛ начаты в 2017 году по тактико-техническому заданию Росгвардии. Эти работы доведены до конца, испытания завершены с положительным результатом».

Помимо Росгвардии, на заседание Госкомиссии были приглашены представители Минобороны России, Федеральной службы охраны и Министерства внутренних дел — ведомств, также принимавших участие во всех этапах госиспытаний.

«Это очень важное событие для Группы „Калашников“, завершающее целый цикл работ. И хотя пистолет разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии и в первую очередь ориентирован на технические требования данного ведомства, мы надеемся, что потенциально этот пистолет может представлять интерес и для других ведомств», — сообщил генеральный директор Группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов.

Государственная комиссия утвердила результаты государственных испытаний пистолета и рекомендовала его к принятию на вооружение ФСВНГ России.

Пистолет разработан в стандартном исполнении и варианте для выполнения специальных задач, оснащённом приспособлением для снижения звука стрельбы (ПСЗС), дополнительным стволом с посадочным местом для установки ПСЗС и элементами для размещения оружия на экипировке военнослужащего.

Пистолет обладает высоким модернизационным потенциалом, возможно применение различного навесного оборудования, магазинов увеличенной емкости, ударно-спускового механизма с режимом автоматической стрельбы и т. д.

Ранее государственные испытания в интересах МВД успешно завершил ПЛК — компактный пистолет Лебедева.