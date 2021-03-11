Партия танков Т-90М «Прорыв» поступила на вооружение в танковую армию ЗВО

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Партия из 8 единиц модернизированных танков Т-90М «Прорыв» поступила в Севастопольскую мотострелковую бригаду гвардейской танковой армии Западного военного округа.

«Мы получили в этом месяце несколько единиц танков Т-90М, которые являются самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя» — сообщил командующий танковой армии ЗВО генерал-лейтенант Сергей Кисель.

После принятия от представителей завода, танки пройдут подготовку для участия в Параде Победы на Красной площади в Москве.

Т-90М оснащен новым боевым башенным модулем с мощной 125-миллиметровой танковой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов высокой эффективности, а также управляемой ракеты, позволяющей уничтожать танки противника на дальности до 5 км. Высокие скоростные характеристики танка Т-90М, топливную экономичность и запас хода обеспечивает дизельный двигатель мощностью 1 130 л.с.