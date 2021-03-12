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Электроника и электротехника

Ростех увеличил вычислительную мощность суперкомпьютера «Фишер» до 100 Тфлопс

 © rostec.ru

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех завершил модернизацию суперкомпьютера «Фишер», установленного в Объединенном институте высоких температур РАН (ОИВТ РАН). В аппаратную часть компьютера добавлено более 20 вычислительных узлов, за счет чего пиковая мощность выросла в 4,5 раза и теперь превышает 100 Тфлопс.

После модернизации количество вычислительных узлов «Фишера» увеличилось почти в два раза — с 24 до 44, общее количество ядер превысило 3000. В суперкомпьютере используется российская система погружного охлаждения, обеспечивающая равномерную и энергоэффективную терморегуляцию при вычислительной нагрузке. Благодаря этому решению суперкомпьютер не требует специально подготовленных помещений.

Введенный в эксплуатацию в 2019 году «Фишер» — суперкомпьютер, созданный на основе коммуникационной сети «Ангара» в коммутаторном исполнении. Возможности «Ангары» позволяют концентрировать в единой сети мощности до нескольких десятков тысяч компьютеров, в том числе разных производителей и с разной архитектурой центральных процессоров.

«Суперкомпьютер построен на базе сети „Ангара“, что позволяет гибко наращивать его мощность, добавляя новые вычислительные узлы. Благодаря модернизации значительно возросла скорость выполняемых операций. Это дает новые возможности для обработки больших данных, обучения нейронных сетей, моделирования характеристик новых изделий и т. д.», — сказал индустриальный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

В составе Ростеха проект реализует Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники концерна «Вега» холдинга «Росэлектроника».
Источник: https://rostec.ru/news/rostekh-uvel...perkompyutera-fisher-do-100-tflops/

Ростех, Вега, Росэлектроника, РАН, суперкомпьютер
  • Нет аватара Инженер2015
    12.03.2119:07:17

    зачем называть иностранными именами свои достижения?

    фишер…

    что-то я не слышал чтобы новинки в ЕС называли «Соколов»

    #1227522
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      12.03.2119:31:54

      Ангара очень хорашая сеть и не хуже название.

      А вот этот Фишер крайне нудачное название — надо бы его автору натереть ушей    

      #1227533
  • Нет аватара kerosene
    12.03.2120:39:20

    Современные суперкомпьютеры имеют вычислительную мощь измеряемую Петафлопсами. А 100 Терафлопс — это 30-40 современных микропроцессоров.

    #1227549
  • Сергей Бузов Сергей Бузов
    12.03.2122:19:54

    одна видеокарта Nvidia RTX 3080 Ti с ценой 63 000 рублей, производительность 36 TFLOPS. То есть этот компьютер обладает мощностью трёх видеокарт. На одной материнской карте с поддержкой технологии SLI можно установить две RTX 3080 Ti тогда мощность составит 72 TFLOPS. Вот вам домашний суперкомпьютер.

    #1227565
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