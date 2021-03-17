Вагоноремонтное предприятие «Грязи» открыло сервисный центр по ремонту кассетных подшипников

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Первая грузовая компания в рамках реализации ремонтной стратегии существенно расширила перечень услуг дочернего вагоноремонтного предприятия «Грязи» в Липецкой области.

Сервисный центр предприятия готов принимать заказы на ремонт кассетных подшипников STBU SKF инновационных грузовых вагонов других собственников, сообщает пресс-служба компании.

Как отметил генеральный директор ВРП «Грязи» Александр Осинцев, в рамках сотрудничества с производителем подшипников — компанией SKF в конце прошлого года открыт сертифицированный сервисный центр мощностью 7 тыс. подшипников в год. Возможности новой площадки протестированы в прошлом году на вагонном парке ПГК. За четыре месяца 2020 года отремонтировано более пятисот подшипников. Это принесло существенную экономию — ремонт этих деталей на предприятии позволяет не только оптимизировать время простоя вагонов в ремонте, но и исключить расходы на транспортировку кассетных подшипников в сервисный центр.

Помимо ремонта кассетных подшипников марки SKF, АО «ВРП «Грязи» в апреле прошлого года получило разрешение на ремонт вагонов-хопперов для перевозки цемента, что позволило за 9 месяцев отремонтировать 287 единиц данного вида подвижного состава. Помимо этого, предприятие расширило площадь складских помещений, обеспечив дополнительные возможности для хранения колесных пар и других запасных частей вагонов ПГК.

Увеличение ремонтных компетенций ВРП «Грязи» дает оператору возможность снизить расходы на обслуживание новых вагонов и повысить эффективность использования парка ПГК. В прошлом году предприятие на 16% нарастило объем плановых ремонтов: по сравнению с 2019 годом число отремонтированных вагонов увеличилось до 7 879 единиц.

Напомним, в 2019 году завершился второй этап реконструкции вагоноремонтного предприятия «Грязи», предусматривающий расширение прессового отделения и вагоносборочного цеха для расширения мощностей по проведению плановых ремонтов. Объем инвестиций в проект составил 68,2 млн рублей.