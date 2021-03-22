В кубанском Крымске открылся новый спорткомплекс с бассейном
Спортивный объект под названием «Жемчужина» торжественно открылся 19 марта.
Комплекс площадью 1170 кв. метров расположен на улице Курганной. К его созданию в рамках краевой госпрограммы приступили еще в 2013 году, но работы остановились и объект стал долгостроем.
Объект включает в себя две чаши. Основная — 25-метровая, разделена на шесть дорожек. В ней будут проходить как обычные тренировки, так и соревнования регионального уровня. Вторая чаша рассчитана на обучение маленьких детей плаванию. Кроме того, в бассейне есть тренажерный зал, душевые, раздевалки и административные помещения.
Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта, тренироваться в новом современном бассейне смогут не только воспитанники местной спортшколы, но и другие жители района. Ежедневно комплекс сможет принимать до 500 человек.
Читайте также...
- Мини-экскаватор Mole
- В Краснодарском крае после капремонта открылся спорткомплекс
- Новая селекционная станция начала работать в Краснодарском крае