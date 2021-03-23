Добавить статью
Лого Сделано у нас
Армия и Флот

Порядка десятка новейших аппаратных связи получили военнослужащие ВВО в Приморье

 © function.mil.ru

На вооружение соединения связи общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском и Хабаровском краях, поступило порядка десяти единиц новейших аппаратных связи.

Комплексные аппаратные предназначены для организации системы связи между пунктами управления в полевых условиях. В их состав входят радиостанции, радиорелейные станции, цифровое радиорелейное оборудование, абонентские терминалы, комплекты технической обработки сообщений, коммутаторы открытой связи и др.

Комплексы позволяют создавать свыше 100 закрытых каналов. Дальность обеспечения связи составляет не менее 40 км. Программное обеспечение поддерживает все существующие и перспективные стандарты связи.

Аппаратная смонтирована на базе автомобиля КАМАЗ-53501 семейства «Мустанг» колесной формулы 6×6.
Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12350350@egNews

КАМАЗ-53501 «Мустанг»
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,