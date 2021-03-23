Порядка десятка новейших аппаратных связи получили военнослужащие ВВО в Приморье

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На вооружение соединения связи общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском и Хабаровском краях, поступило порядка десяти единиц новейших аппаратных связи.

Комплексные аппаратные предназначены для организации системы связи между пунктами управления в полевых условиях. В их состав входят радиостанции, радиорелейные станции, цифровое радиорелейное оборудование, абонентские терминалы, комплекты технической обработки сообщений, коммутаторы открытой связи и др.

Комплексы позволяют создавать свыше 100 закрытых каналов. Дальность обеспечения связи составляет не менее 40 км. Программное обеспечение поддерживает все существующие и перспективные стандарты связи.

Аппаратная смонтирована на базе автомобиля КАМАЗ-53501 семейства «Мустанг» колесной формулы 6×6.