Компания «Прософт-Системы» приняла участие в реконструкции электроподстанции в Белоруссии

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Компания «Прософт-Системы» приняла участие в реконструкции одной из самых крупных подстанций класса напряжения 330/110/10 кВ в энергосистеме Республики Беларусь — «Могилёв-330» (РУП «Могилёвэнерго», ГПО «Белэнерго»). Для реализации этого масштабного проекта были применены новейшие цифровые технологии, повысившие надёжность электроснабжения и позволившие оптимизировать эксплуатационные расходы. В число инновационных устройств вошли разработки компании «Прософт-Системы» — многофункциональные счётчики ARIS EM-45 и УСПД ЭКОМ-3100, использованные для создания на объекте цифровой АИИС КУЭ.

Для реконструкции действующей с 1969 года подстанции «Могилёв-330» был выбран курс на максимальную цифровизацию.

Установленные на объекте устройства релейной защиты и управления, противоаварийной автоматики, система АСУ ТП работают на базе стандарта IEC 61850 с использованием передовых способов сбора и передачи информации. Уникальные цифровые решения обеспечивают надёжную работу энергообъекта, сокращая использование медных кабельных связей, экономя площадь подстанции и снижая эксплуатационные и трудовые затраты.

В соответствии с проектными решениями на ПС «Могилёв-330» установлена АИИС КУЭ на базе цифровых многофункциональных счётчиков ARIS EM-45 и УСПД ЭКОМ-3100 производства компании «Прософт-Системы», утверждённых в Государственном реестре СИ Республики Беларусь.