Автополигон НАМИ. Фоторепортаж

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Центр испытаний «НАМИ» — ведущий в стране центр доводочных и сертификационных испытаний транспортных средств, получивший международное признание. Услугами автополигона пользуются более 1700 предприятий и организаций в России, ближнем и дальнем зарубежье.

© Фото из открытых источников

Идея построить автополигон «НАМИ» зародилась в 30-е годы XX века, чтобы разрабатываемые в СССР легковушки и грузовики были приспособлены к условиям нашей страны. На базе полигона планировалось проводить весь комплекс научных исследований, лабораторных и дорожных испытаний автотехники.

В 1960 году проект автополигона утвердили на правительственном уровне. В окончательный вариант входили скоростная дорога протяженностью 14,1 километров с расчетной скоростью движения 200 км/ч, динамометрическая дорога, а также мощеные, грунтово-равнинные и специальные дороги. Кроме того, в проект входили служебные дороги и подъезды, пылевая камера и водяная ванна, площадка для испытаний рулевых устройств и ряд других объектов.

Скоростная и грунтовая дороги вместе со служебным корпусом были построены уже в 1964 году — тогда и началась деятельность испытательного полигона. Последний его участок — щебеночная дорога для коррозионных испытаний — был сдан в 1981 году. Тогда же открылась Северная испытательная станция в городе Сусуман Магаданской области, созданная по инициативе специалистов «НАМИ» для испытания техники в условиях низких температур.

В 1987 испытательную базу полигона дополнила исследовательская лаборатория с аэродинамической трубойзамкнутого контура, предназначенная для натурных испытаний автобусов и автомобилей. Это сооружение до сих пор не имеет аналогов в России и ближнем зарубежье. Аэротруба с длиной канала 220 метров позволяет проводить испытания объектов массой до 8 тонн с имитацией условий нагружения двигателя и трансмиссии. Лаборатория работает не только с транспортными средствами: так, в аэродинамической трубе «НАМИ» проводили испытания спортивно-технического инвентаря и проверяли устойчивость макетов куполов и кровли храма Христа Спасителя к ветровым нагрузкам.

Через автополигон «НАМИ» прошли почти все отечественные автомобили последних поколений. Именно здесь популярному во всей Европе Fiat-124 помогли превратиться в легендарную «копейку» — ВАЗ 2101. В 1966 году ВАЗ начал сотрудничество с «НАМИ», и на автополигоне провели испытания экспериментальных образцов ВАЗ-2101, выпущенных в Италии. А уже в 1970 году здесь тестировали первую советскую серию ВАЗов. В результате машины подверглись сотням доработок, благодаря которым стали лучше подходить для эксплуатации в нашей стране.

В 1969 году у автополигона появился первый зарубежный партнер — автостроительный комбинат ИФА в ГДР, который проводил здесь испытания грузовиков. В начале 70-х годов было налажено сотрудничество с чехословацким заводом «ТАТРА», который отправил на проверку в «НАМИ» легковую модель «Татра-613» и грузовую «Татра-138».

Сегодня автополигон «НАМИ» — один из крупнейших в Европе полнопрофильных исследовательских и испытательных центров оценки соответствия техники требованиям Правил ООН и технических регламентов Таможенного союза. Здесь проводят испытания транспортных средств и их комплектующих, дорожных и мостовых ограждений и опор дорожных знаков. Главные партнеры испытательного центра по одобрению типа транспортных средств — ведущие органы по сертификации РФ, обладающие более чем 15-летним опытом в сфере сертификации продукции автомобилестроения.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Новой технике — новые технологии

Руководитель Центра испытаний «НАМИ», кандидат технических наук Денис Александрович Загарин рассказал о модернизации испытательного полигона.

Изначально наш полигон создавался для проверки долговечности и надёжности автомобилей. Уже вскоре после открытия центра, с конца 60-х годов, по всему миру приоритеты сместились к повышению безопасности транспортных средств и участников дорожного движения. Однако подтверждение надежности автомобиля по-прежнему остается одной из наших ключевых задач, которой мы занимаемся уже на новом уровне. Мы видим, как изменились условия дорожного движения: возникают инновационные технологии, появляются новые дороги, машин становится все больше и больше. Поэтому полигон приходится модернизировать: учитывать изменения в дорожном движении, использовать новые виды топлива, смазочных и эксплуатационных материалов, реагировать на изменения климата и характера вождения.

Но безопасность вождения — еще более важная и мощная сфера нашей деятельности, в которой необходимы и дорожные, и лабораторные исследования. Мы создаем методики оценки и освоили сертификационные правила и методики, разработанные в масштабах ООН. Мы постоянно модернизируем полигон, строим новые корпуса, осваиваем современные способы проверки безопасности автомобиля, чтобы учесть все возможные сценарии ДТП.

Недавно мы приобрели новейший стенд для испытаний полноприводных автомобилей. Он установлен в климатической камере, и это довольно дорогое и редкое в России оборудование. Другая новинка — уникальная для Таможенного союза катапульта, предназначенная для испытаний детских кресел и элементов системы ЭРА-ГЛОНАСС при ударе. Также мы осваиваем технологии испытания и зарядную инфраструктуру для нового транспортного тренда — электрических автомобилей. На базе полигона создаются новые методики по взаимодействию и управлению искусственным интеллектом. Именно у нас появился первый в России участок по испытаниям беспилотных автомобилей, построенный на базе старой заасфальтированной площадки, — так называемый город беспилотников.

Фото и текст Алексей Клиндухов