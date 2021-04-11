В Москве открыты три новых детских сада

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В Москве новый детский сад на Челобитьевском шоссе принял 225 детей.

Он вошел в состав школы № 709. Здесь работает девять групп для 225 детей разного возраста.

Четыре младшие и две средние группы разместили на первом и втором этажах здания. А одна старшая и две подготовительные заняли третий этаж. В каждой группе есть своя раздевалка, игровая и буфетная зоны. Конфигурацию помещений можно легко менять с помощью раздвижной перегородки. В отдельных классах проходят музыкальные и спортивные занятия.

Новый детский сад строили с учетом требований доступной среды: здесь есть все для инклюзивного обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.

На первом этаже оборудована кухня. Готовые блюда в группы приносят в специальных емкостях, а на второй и третий этажи поднимают на лифте. На нижнем этаже также есть медицинский блок, а на третьем — кабинеты психолога и логопеда.

На территории детского сада построили веранды, установили спортивные снаряды и игровые комплексы. Вокруг них появилась живая изгородь из спиреи, пузыреплодников и туй, а также газон площадью 2,6 тысячи квадратных метров.

Два детских сада открыли в районе Северный Москвы.

В районе Северный 1 сентября открыли два детских сада, каждый из которых рассчитан на 200 мест. Они находятся в новом микрорайоне по адресам: Долгопрудная аллея, дома 15а и 15б. Сейчас здесь возводят много жилых домов, поэтому такие социальные объекты будут очень кстати новоселам.

Два трехэтажных здания построили за счет городского бюджета. В них обустроили помещения для младших, средних и старших групп. Для детей оборудовали игровые, спальни, раздевалки, буфеты и туалеты. Кроме того, в детских садах есть музыкальные и физкультурные залы, классы для занятий, медицинские блоки, кабинеты логопеда и психолога.

Вокруг зданий высадили деревья и кустарники, построили игровые городки с навесами, а также сделали спортивные и хозяйственные площадки.

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https://moscowseasons.com/news/dva-detskikh-sada-otkryli-v-raione-severnyi/