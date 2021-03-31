Красноярский машиностроительный завод начал строительство парома для республики Тыва

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4 февраля этого года стартовало строительство несамоходного парома класса «Р1,2 (лед 10)» по классификации Российского Речного Регистра проекта ТП273.20. Компания «Р-ФЛОТ» проектирует, подготавливает и согласовывает в РРР всю необходимую техническую документацию для данного судна, которое предназначено для перевозки пассажиров и автотранспорта.

Особенностью парома класса «P» является наличие на корме пассажирского павильона, в котором можно отдохнуть во время переправы. Длина и ширина судна составляют 43,45 и 7,84 метра соответственно, грузоподъемность 120 тонн и пассажировместимость 20 человек.Реализация проекта проходит на мощностях Красноярского машиностроительного завода.

Всего запланировано два подобных судна. Завершение строительства и передача первого из них намечена на май нынешнего года. Эксплуатация будет производиться в республике Тыва.