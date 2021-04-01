Спортивный комплекс с тремя бассейнами открылся в Нововоронеже

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В Нововоронеже Воронежской области состоялось открытие нового спортивно-оздоровительного комплекса «Атом Арена». Возведение спорткомплекса площадью 12,4 тыс. кв. м стартовало в августе 2019 года и велось на средства, выделенные по заключенному в 2012 году соглашению между ГК «Росатом», концерном «Росэнергоатом», НВ АЭС и правительством Воронежской области.

На возведение комплекса было направлено более 563 млн рублей.

Изюминкой комплекса являются три различных по параметрам бассейна: спортивный (площадью 25*16 м, для проведения соревнований), детский (для тренировки детей в возрасте до 10 лет) и коммерческий (для оздоровительного плавания населения). Каждый из бассейнов имеет раздевалки, душевые и санузлы. Внутри также расположился универсальный спортивный зал площадью 1,1 тыс. кв. м для командных видов спорта: мини-футбола, волейбола, баскетбола и настольного тенниса.

На втором этаже комплекса расположены залы хореографии и фитнеса, а также йоги, шахматный клуб, помещения административного блока и медико-восстановительного центра, включающие кабинеты врача, массажа, мануальной терапии, функциональной диагностики.

© www.rosatom.ru

Пропускная способность СОК «Атом Арена» — более 140 человек в смену. Трибуны для зрителей в универсальном спортзале рассчитаны на 262 места, а в бассейне спортивного плавания — на 134 места.

С открытием «Атом Арены» Нововоронеж сможет принимать не только региональные, но и федеральные соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу.