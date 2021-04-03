В Башкирии начал курсировать пригородный поезд «Орлан» от Уфы до Кумертау
Сегодня в свой первый рейс отправился дизельный пригородный поезд — рельсовый автобус «Орлан» по маршруту Уфа — Кумертау. Время в пути при этом сократится почти в два раза — до 3 часов 50 минут. До этого поездка в этом направлении занимала почти семь часов. Поезд будет останавливаться на станциях Дема, Стерлитамак, Салават и Мелеуз.
Запуск пригородного поезда позволит пассажирам быстрее и комфортнее добираться до места назначения. Южное направление охватит около 1,7 миллиона жителей республики.
По словам начальника Куйбышевской железной дороги, в перспективе время в пути до конечного пункта планируется сократить еще на полчаса. При этом новый поезд позволит повысить комфорт для пассажиров.
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