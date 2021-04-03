Добавить статью
Лого Сделано у нас
Транспорт и логистика

В Башкирии начал курсировать пригородный поезд «Орлан» от Уфы до Кумертау

 © bashinform.ru

Сегодня в свой первый рейс отправился дизельный пригородный поезд — рельсовый автобус «Орлан» по маршруту Уфа — Кумертау. Время в пути при этом сократится почти в два раза — до 3 часов 50 минут. До этого поездка в этом направлении занимала почти семь часов. Поезд будет останавливаться на станциях Дема, Стерлитамак, Салават и Мелеуз.

Запуск пригородного поезда позволит пассажирам быстрее и комфортнее добираться до места назначения. Южное направление охватит около 1,7 миллиона жителей республики.

 © bashinform.ru

 © bashinform.ru

 © bashinform.ru

 © bashinform.ru

По словам начальника Куйбышевской железной дороги, в перспективе время в пути до конечного пункта планируется сократить еще на полчаса. При этом новый поезд позволит повысить комфорт для пассажиров.

 © bashinform.ru

 © bashinform.ru

 © bashinform.ru

 © storage.bash.news
Источник: https://www.bashinform.ru/news/1577...yy-poezd-orlan-ot-ufy-do-kumertau-/

транспорт, РЖД, Башкирия, модернизация
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,