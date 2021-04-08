В Череповце открылось производство цифровых электроподстанций нового поколения

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Выпускает инновационное оборудование предприятие «Промэлтех». Компании уже 18 лет, производство работает в Индустриальном районе Череповца. В штате 80 сотрудников, много молодых специалистов — выпускников местного университета и колледжей.

«Промэлтех» — официальный партнер известной французской компании «Шнейдер Электрик». Теперь череповчане наладили производство цифровых электроподстанций.

Все объекты внутри подстанции оцифрованы и управляются из единого центра. Отличительные характеристики — наличие встроенных интеллектуальных микропроцессоров, применение локальных вычислительных сетей для коммуникаций, цифровой способ доступа к информации, ее передаче и обработке, автоматизация работы подстанции и процессов управления.

«Среди самых крупных и успешных наших проектов — системы управления непрерывной разливкой стали в Екатеринбурге, Липецке, Череповце, автоматизированные системы энергоуправления в Москве. Мы охватываем полный спектр решений в области низковольтной электротехники — от проектирования оборудования до сдачи объектов под ключ и обслуживания», — перечислил генеральный директор «Промэлтеха» Владимир Шорохов.

С прошлого года предприятие участвует в региональной программе «Концепция роста».

«Команда предприятия, как и крупные корпорации, совершенствует свою производственную культуру, внедряет инструменты бережливого производства, чтобы снизить потери и повысить эффективность. Компания получила федеральное софинансирование на развитие, сотрудники прошли обучение. „Промэлтех“ заручился поддержкой „Северстали“ — это совместные проекты и долгосрочные заказы», — рассказал президент Союза промышленников и предпринимателей региона Сергей Добродей.

Еще «Промэлтех» участвует в городском проекте «Умный город» и планирует расширять производство, а чтобы снизить налоги, планирует стать резидентом ТОСЭР «Череповец».

"Пока у нас 17 резидентов. Это компании с инвестиционными проектами в машиностроении, судостроении, пищевом производстве, деревопереработке, производстве напитков, легкой промышленности. Предприятия уже «сэкономили» на налоговых льготах и преференциях 295 миллионов рублей. Деньги пошли на развитие и увеличение зарплат персоналу", — пояснила директор Агентства городского развития Оксана Андреева.

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