В Москве открылся современный лабораторный агрокластер

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8 апреля в Москве состоялось открытие крупного лабораторного сельскохозяйственного кластера АО «Агроплем», специализирующегося на молекулярно-генетической экспертизе, контроле качества молока, кормов и кормового сырья, ветеринарной диагностике и анализе почв.

В лабораториях нового кластера, зарегистрированных в Государственном племенном реестре Минсельхоза России, установлено оборудование лучших мировых производителей и проводится широкий спектр тестов по международным стандартам. Его мощности позволят ежедневно исследовать порядка 10 тыс. проб молока, до 1 тыс. проб почв и более 500 проб кормов и сырья для их производства. Также свыше 500 проб в день смогут анализировать лаборатории молекулярно-генетической экспертизы. Таким образом, запуск проекта дает возможность сельхозтоваропроизводителям получить полный комплекс лабораторных услуг. Большинство сотрудников кластера — выпускники Тимирязевской академии.

Работа кластера такого высокого уровня придаст новый импульс развитию отрасли. «Подобные объекты демонстрируют современные инновационные процессы, которые проходят сейчас в агропромышленном комплексе. Прежде всего это качественная модернизация системы племенного животноводства. Получение точных лабораторных данных в том числе необходимо для работы государственной информационной системы, позволяющей использовать современные методики оценки племенной ценности животных», — отметили на открытии кластера.