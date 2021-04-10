Компания «ЭЛВИС-НеоТек» разработала систему автоматического измерения температуры и контроля граждан

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Выявление лиц с повышенной температурой среди сотрудников обычным методом измерения требуют от систем безопасности большого числа проверяющих, в тоже время подвергающихся риску заражения. Для решения этой задачи компания «ЭЛВИС-НеоТек» разработала высокоэффективную систему автоматического измерения температуры и контроля перемещения граждан — «Рубеж-Т».

Система предназначена для автоматического непрерывного наблюдения за состоянием температуры людей в местах массового скопления в режиме реального времени и контроля за перемещением лиц, имеющих потенциально опасные симптомы. Наличие у системы бесконтактной технологии измерения температуры, широкого охвата и минимального количества ложных срабатываний позволяют контролировать ситуацию при высокой потоковой нагрузке. Предлагаемое решение позволяет оценивать состояние сразу нескольких людей, при этом не подвергая риску проверяющий персонал.

В состав системы входит стационарный тепловизор, калибровочный излучатель (черное тело), обзорная камера VisorJet Fisheye 12 Мп для контроля перемещения и автоматизированное рабочее место оператора. При выявлении человека с симптомами заболевания система автоматически оповещает оператора о тревожном событии, проводит позиционирование и распознавание потенциально зараженного лица. Благодаря наличию в составе комплекса панорамной камеры VisorJet Fishyeye система проводит слежение за потенциально опасным объектом, фиксирует все его перемещения и возможные контакты.

Помимо основной функции Система «Рубеж-Т» имеет дополнительные возможности, такие как распознавание лиц, возможность управления исполнительными устройствами (СКУД, световые и звуковые сигнализации, дополнительные камеры видеонаблюдения). Благодаря этому система может обеспечивать исполнение разнообразных сценариев, требуемых заказчику: отказ в допуске сотруднику с повышенной температурой, сбор информации о контактах для предоставления в государственные органы, анализ статистики, запись и поиск по архиву и другие. Возможность интеграции в единую систему дополнительных камер видеонаблюдения позволяет проследить за потенциально опасным человеком в течение всего времени нахождения на подконтрольном объекте и зафиксировать любые его перемещения и контакты.

На проведенных испытаниях система показала отличные результаты с минимальным количеством ложных срабатываний. Погрешность измерения температуры при этом составила не более ±0,3°C. Как и все решения ЭЛВИС-НеоТек система «Рубеж-Т» базируется на единой многоцелевой интеграционной платформе Orwell 2k собственной разработки, которая позволяет интегрировать в комплекс как собственные решения компании, так и любые сторонние системы, демонстрируя высокую эффективность в области обеспечения безопасности периметра и территории объектов.

АО «ЭЛВИС-НеоТек» — ведущий разработчик и производитель высокотехнологичных систем безопасности с применением технологий распознавания образов, компьютерного зрения, радиолокационного, видео, тепловизионного наблюдения. Компания «ЭЛВИС-НеоТек» — это более 100 высококвалифицированных специалистов в области разработки программного обеспечения и аппаратных систем, видеоанализа, продаж.