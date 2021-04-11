В Самарской области в индустриальном парке «Преображенка» построен второй корпус для малого бизнеса

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В индустриальном парке «Преображенка», расположенном на границе Самары и Волжского района, расширяют возможности для представителей малого и среднего бизнеса. В конце декабря здесь был введен в эксплуатацию второй корпус для аренды складских помещений небольшими компаниями. Их возведением занимается резидент промпарка ООО «Самаратрансавто 2000».

Первый корпус площадью 23 тысяч кв метров был построен и сдан в 2019 году. Его арендаторами стали фармацевтическая компания Пульс, Вайлдберриз, СтройСити, Сберлогистик, Самарафармация и другие.

В 2020 году, ориентируясь на позитивный опыт строительства формата «Light industrial», компания «СамараТрансАвто-2000» приступила к возведению второго такого корпуса, который был введен в эксплуатацию уже в декабре. 11 корпус аналогичен предыдущему: он разделен на блоки для субъектов МСП и имеет такую же площадь. На сегодняшний день ведутся переговоры с четырьмя компаниями на аренду площадей в этом корпусе, при этом с одной крупной компанией уже заключено соглашение на аренду помещения площадью 3,6 тысяч кв метров.

Корпуса построены по самым современным требованиям, в формате «Light industrial», то есть под «нарезку» складов небольшими площадями от 500 кв метров c офисным мезонином, где сотрудники находятся в новых, современных и комфортных условиях труда, а ценовая политика ниже на 25% в сравнении с конкурентами.

Этот формат подходит для любой сферы бизнеса, которой нужен склад для хранения или производства сырья и готовой продукции. Это могут быть онлайн-магазины, торговые компании, небольшие производства и дистрибьюторы. Формат безусловно удобен для сектора малого и среднего бизнеса.

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Индустриальный парк «Преображенка», на территории которого располагается целый комплекс складов компании Самаратрансавто-2000, находится в управлении АО «ПромПарки». Резидентам здесь предлагаются земельные участки с готовой инфраструктурой, налоговыми льготами и преференциями. Поддержка резидентов осуществляется не только на региональном, но и на федеральном уровне.

Сегодня в «Преображенке» действует уже 39 компаний. Резиденты и арендаторы уже создали для жителей Волжского района и, в частности, микрорайона «Южный город» 4,6 тыс рабочих мест. Этой весной «Почта России» откроет в «Преображенке» распределительный центр, где будет трудоустроено еще более тысячи человек.

Условия для развития бизнеса в регионе создаются в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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