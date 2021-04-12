Производство яблок продолжает расти

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В этом году урожай может составить 1,5 млн тонн.

По оценке Плодоовощного союза, в прошлом году самообеспеченность России яблоками составила 65%, однако минувший год был низкоурожайным из-за возвратных заморозков на Юге. «В этом году, если погода будет нормальной, то однозначно вырастет валовой сбор в Краснодарском крае — основном регионе производства яблок. Кроме того, начнут плодоносить те 13,1 тыс. га садов, которые были заложены два года назад. А значит, общий объем производства плодов может составить порядка 1,5 млн т», — рассказал «Агроинвестору» директор союза Михаил Глушков. Это очень высокий показатель, который может привести к перенасыщению рынка и снижению цен, отмечает он.

Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин придерживается другого мнения. Он отмечает, что яблоко — самый потребляемый в России фрукт, поэтому целесообразно наращивать его производство. «Сейчас мы обеспечены яблоками только на 50%, если исходить из рекомендованных норм потребления данных плодов российскими медиками. Если же равняться на норму потребления, рекомендованную в Европе и США, которая составляет 100 кг на человека в год, то мы обеспечены лишь на 30%, — сравнивает он. — Чтобы выйти на уровень самообеспеченности, нашим садоводам необходимо производить 3,3 млн т яблок». Он добавляет, что, когда рынок будет приближаться к насыщению, производители станут улучшать качество, так как снижать цены им невыгодно, ведь это работа себе в убыток.

Муханин напоминает, что за последние семь лет российские садоводы нарастили производство товарного яблока с 500 тыс. т до 1,2 млн т. и ежегодно продолжают увеличивать объемы на 250 тыс. т, закладывая по 16-18 тыс. га интенсивных садов. «Задача, поставленная перед нами Минсельхозом, — заложить еще 60 тыс. га садов. Мы это сделаем максимум в ближайшие пять лет. Такая площадь садов позволит полностью обеспечить население страны яблоками», — считает он.

Муханин подчеркивает, что российские садоводы не только увеличили валовой сбор яблок, но и улучшили их качество. Раньше в садах традиционного типа выращивалось 70% яблок на переработку и только 30% товарных. В современных интенсивных садах производится 80% товарных плодов и только 20% технических. «Кроме того, наше яблоко экологически чистое. Мы проводим гораздо меньше обработок, чем в Европе», — прокомментировал Муханин.

Регионами-лидерами по производству яблок являются Кабардино-Балкария, Краснодарский и Ставропольский края, Тульская, Тамбовская, Липецкая, Волгоградская области. Сейчас там выращиваются самые современные и востребованные в мире сорта яблок. К слову, по вкусовым качествам одни и те же сорта, выращенные в России, по вкусовым качествам получаются лучше, чем в Европе в силу того, что климат у нас более холодный, плоды за период выращивания набирают больше сахара, отмечает Муханин.

Однако отечественные сельхозпроизводители успешно занимаются и другими агрокультурами. Сейчас реализовывается программа по производству ягод — земляники, малины, голубики. «Мы ежегодно закладываем сотни гектаров земляники. Это сейчас наиболее востребованная ягода, производство которой позволяет получить хороший доход», — говорит Муханин. По производству малины сделан очень серьезный прорыв. «Серьезно ее выращиванием начали заниматься десять лет назад, когда не было почти ни одной промышленной плантации. Сейчас эта ягода выращивается во многих регионах на Юге и в Центре, и в сезон мы наблюдаем на оптовом рынке конкуренцию по малине между российскими производителями и снижение на нее цен. При этом качество ягоды нисколько не уступает европейскому», — подчеркивает Муханин.

По данным Ассоциации садоводов, в последнее время появилось несколько проектов по голубике. В частности, в Воронежской и Тамбовской областях, Кабардино-Балкарии, Подмосковье. «Если раньше на полках магазинов была только импортная голубика — сначала польская, потом уругвайская — то теперь летом в магазинах в основном российская ягода. Причем наши предприятия выращивают самые современные сорта, которые характеризуются очень крупными размерами ягоды и отличными вкусовыми качествами — отсутствием кисловатого вкуса», — делится Муханин. Конечно, подготовка почвы для производства голубики стоит очень дорого, однако плантации этой ягоды могут служить до пятидесяти лет, добавляет он.

Также Ассоциация садоводов отмечает увеличение производства красной, черной и белой смородины, крыжовника, восстановление производства косточковых. В частности, сейчас в России наблюдается переизбыток сливы. На Черноморском побережье закладываются плантации персика, правда, они периодически страдают из-за холодных зим. «В средней полосе сейчас начали активно заниматься вишней, государство выделяет под нее поддержку в виде грантов», — говорит Муханин.

Глушков уверен, что потенциально Россия могла бы частично обеспечить себя косточковыми — черешней, вишней, персиками, абрикосами. Сейчас их выращивается крайне мало: из всего объема производства плодов 95% составляют семечковые и только 5% — косточковые культуры. «Развивать производство этих плодов можно и нужно. Однако стоит понимать, что им необходимы специальные режимы хранения и специализированные мощности. Конечно, на весь сезон их не сохранить, но продлить на два-три месяца срок их реализации вполне реально», — рассуждает он.

Что касается мер поддержки для производителей яблок, то чиновникам стоило бы пересмотреть политику по таможенно-тарифному регулированию, считает Глушков. С 1 апреля вернулась пошлина на яблоки из Молдовы в размере $0,63 за кг. До этого действовала нулевая ставка. «Хотя по логике, все должно быть наоборот: сейчас у российских садоводов запасы яблок заканчиваются, поэтому введение пошлины означает повышение цен на яблоки для потребителей. А вот осенью, когда у нас идет сбор яблок, пошлину, напротив, необходимо повышать», — поясняет он. К тому же, введение прошлой осенью нулевой пошлины на импортные яблоки было неожиданностью для всех участников рынка. «И в этом плане хотелось бы большей предсказуемости», — подчеркивает Глушков.

Конечно, государство оказывает поддержку садоводам по ряду направлений, однако себестоимость производства увеличивается с каждым годом, а цены на конечную продукцию растут гораздо медленнее, сетует Муханин. «Например, за последний год инфляцию по отрасли мы оцениваем в 24%. За этот период только металл подорожал на 40%, таким образом, плодохранилище, строительство которого еще год назад обошлось бы в 50 млн руб., теперь не построить и за 75 млн руб. Выросли цены и на картонную упаковку, удобрения, саженцы. Все это, конечно, несколько тормозит развитие отрасли», — заключает он.