стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
Kотенко Cергей 02 февраля 2025, 16:20 997 Агропром и пищевая промышленность

В Кабардино-Балкарии в 2024 году заложили 940 гектаров плодово-ягодных насаждений

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © kbpravda.ru

В Кабардино-Балкарии в 2024 году плодово-ягодные насаждения интенсивного и суперинтенсивного типа заложены на площади 940 га.

В числе новых культур — яблони, груши, сливы, а также садовая земляника, малина и голубика. Благодаря высоким темпам закладки садов регион вошел в тройку лидеров по России по этому показателю.

Рост сельхозпроизводства в республике составил 14,6% в 2024 году.

Одновременно в Кабардино-Балкарии проводится работа по раскорчевке вышедших из эксплуатации многолетних плодово-ягодных насаждений, которым свыше 20 лет. На их месте после проведения рекультивационных мероприятий высаживаются молодые растения. Также всё чаще многолетние насаждения стали закладываться на склоновых землях.

Сейчас в садах республики продолжаются работы по уходу за деревьями. В частности, погодные условия позволяют проводить обрезку. Этот этап ухода за многолетними насаждениями является одним из важных факторов в получении высоких и качественных урожаев.

https://runews2...axy8od408229139

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта
Другие сервисы:
Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/
Boosty: https://boosty.to/sdelanounas
Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен

Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/re...arov-plodovo-yagodnykh-nasazhdeniy/

садоводство, Кабардино-Балкария, сельское хозяйство
  • Нет аватара oaroma
    02.02.2520:07:13

    Ну как будет здорово, когда Россия будет полностью обеспечена фруктами и ягодами со своих плантаций и теплиц! Польские и голландские яблоки давно не покупаю, только свои — белорусские. Но если привезут крымские или краснодарские фрукты, буду брать с огромным удовольствием тоже. И груши, виноград, сливу тоже ждем с российского юга!

    #1296366
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,