В Кабардино-Балкарии в 2024 году заложили 940 гектаров плодово-ягодных насаждений

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В Кабардино-Балкарии в 2024 году плодово-ягодные насаждения интенсивного и суперинтенсивного типа заложены на площади 940 га.

В числе новых культур — яблони, груши, сливы, а также садовая земляника, малина и голубика. Благодаря высоким темпам закладки садов регион вошел в тройку лидеров по России по этому показателю.

Рост сельхозпроизводства в республике составил 14,6% в 2024 году.

Одновременно в Кабардино-Балкарии проводится работа по раскорчевке вышедших из эксплуатации многолетних плодово-ягодных насаждений, которым свыше 20 лет. На их месте после проведения рекультивационных мероприятий высаживаются молодые растения. Также всё чаще многолетние насаждения стали закладываться на склоновых землях.

Сейчас в садах республики продолжаются работы по уходу за деревьями. В частности, погодные условия позволяют проводить обрезку. Этот этап ухода за многолетними насаждениями является одним из важных факторов в получении высоких и качественных урожаев.

https://runews2...axy8od408229139

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