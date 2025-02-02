В Кабардино-Балкарии в 2024 году заложили 940 гектаров плодово-ягодных насаждений

В Кабардино-Балкарии в 2024 году заложили 940 гектаров плодово-ягодных насажденийСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В Кабардино-Балкарии в 2024 году плодово-ягодные насаждения интенсивного и суперинтенсивного типа заложены на площади 940 га.
В числе новых культур — яблони, груши, сливы, а также садовая земляника, малина и голубика. Благодаря высоким темпам закладки садов регион вошел в тройку лидеров по России по этому показателю.
Рост сельхозпроизводства в республике составил 14,6% в 2024 году.
Одновременно в Кабардино-Балкарии проводится работа по раскорчевке вышедших из эксплуатации многолетних плодово-ягодных насаждений, которым свыше 20 лет. На их месте после проведения рекультивационных мероприятий высаживаются молодые растения. Также всё чаще многолетние насаждения стали закладываться на склоновых землях.
Сейчас в садах республики продолжаются работы по уходу за деревьями. В частности, погодные условия позволяют проводить обрезку. Этот этап ухода за многолетними насаждениями является одним из важных факторов в получении высоких и качественных урожаев.
https://runews2...axy8od408229139
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