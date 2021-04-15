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Ненецкий автономный округ является самым малонаселённым субъектом РФ. В регионе размером с Грецию, где практически отсутствуют дороги, авиация является единственным способом связи с большой землёй. Обеспечением бесперебойного авиасообщения между Нарьян-Маром и отдалёнными посёлками занимается Нарьян-Марский объединённый авиаотряд. Предприятие совершает пассажирские, грузовые, санитарные, аварийно-спасательные рейсы, а также обслуживает работников нефтегазовых месторождений Заполярья.

1. Нарьян-Марский объединённый авиаотряд ведёт свою историю с 1946 года, когда в Нарьян-Маре был сформирован 228-й авиаотряд. Таким образом, с момента появления первых самолётов в небе над Ненецким автономным округом в 1925 году до создания собственного регионального авиапредприятия прошло больше 20 лет.

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2. Флот Нарьян-Марского объединённого авиаотряда на сегодняшний день состоит из самолётов Ан-2 и вертолётов Ми-8 разных модификаций.

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3. Нарьян-Мар. Все полёты по Ненецкому АО начинаются в местном аэропорту, который был открыт в 1941 году для обеспечения разведывательных рейсов в Арктике. Для гражданского использования аэропорт был открыт лишь 40 лет спустя — в 1981 году.

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4. Посадка на рейс до села Бугрино в аэропорту Нарьян-Мара.

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5. Нарьян-Марский объединённый авиаотряд совершает полёты в 31 населенный пункт Ненецкого АО. Авиация — единственная связь с большой землёй для многих отдалённых поселений.

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6. Основная часть Ненецкого автономного округа располагается за Полярным кругом. На территории региона проживает всего 44 тысячи человек.

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7. Поморский пролив. Расположен в Северном Ледовитом океане, отделяет остров Колгуев от Тиманского берега. Соединяет Печорское море с основной частью Баренцева моря.

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8. Льды в Баренцевом море.

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9. Посадка на вертолётную площадку в Бугрино.

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10. Бугрино — единственный населённый пункт на острове Колгуев в Баренцевом море. Посёлок располагается в 60 километрах от Песчаноозёрского нефтяного месторождения, где с 1987 года ведётся опытно-промышленная добыча нефти.

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11. Вертолётные рейсы из Нарьян-Мара совершаются один раз в неделю.

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12. Экипаж вертолёта.

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13. Самый известный уроженец острова Колгуев — солист группы «Марсель» Степан Ледков.

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14. Перелёт обратно в Нарьян-Мар.

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15. Река Печора. Занимает второе место в Европе по водности. Благодаря большой глубине, Печора является судоходной для морских судов вплоть до Нарьян-Марского порта.

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16. Пик развития Нарьян-Марского объединённого авиапредприятия пришёлся на 1980-е годы, когда лётный отряд составлял около трёхсот человек. В кризисные 90-е, когда упал спрос на воздушные перевозки и приостановилось финансирование геологоразведки, авиапредприятию чудом удалось избежать банкротства.

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17. Вылет до Амдермы.

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18. Большая часть Ненецкого автономного округа расположена в зоне тундры (76,6%) и лесотундры (15,4%). Лишь небольшая часть региона покрыта тайгой (8%).

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19. КВС-инструктор.

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20. Каньон реки Васьяхи.

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22. Посёлок Амдерма находится в арктическом Заполярье, на побережье Карского моря к востоку от географической границы Европы и Азии. Амдерму основали в 1933 году в связи с началом строительства здесь рудника по добыче флюорита (применяется в качестве добавки в металлургии и в химической промышленности).

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23. С середины прошлого века в Амдерме начал базироваться истребительный авиаполк, была построена радиолокационная станция, гидрометслужба, мерзлотная лаборатория и стройуправление. В 80-х годах население посёлка (включая военных) выросло до 15 тысяч человек, а на сегодняшний день численность жителей едва превышает 400 человек. В 20-м веке Амдерма стала одним из ключевых портов Северного морского пути. В будущем посёлок может стать базой для разведки и освоения месторождений нефти и газа.

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24. Амдерма, как и всё арктическое побережье России, находится в закрытой пограничной зоне.

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25. Данный вертолёт с полной заправкой (с полными дополнительными баками) может пролететь без дозаправки около 900 км.

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27. Старая нефтяная вышка. На территории региона располагается 90 углеводородных месторождений.

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28. Бортмеханик.

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29. Каратайка. Название посёлка происходит от реки Коротаиха, в переводе с ненецкого языка — извилистая река. Основное занятие населения — оленеводство.

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31. Король Александр Владимирович — заместитель командира летного отряда Нарьян-Марского объединённого авиаотряда.

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32. Этот вертолёт Ми-8 МТВ-1 пополнил воздушный парк авиакомпании в 2016 году. Ему был присвоен символический регистрационный номер 20070 — в честь 70‑летия объединенного авиаотряда, которое тогда отмечалось.

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34. Вся территория региона относится к районам Крайнего Севера, для жителей которого установлены специальные льготы и компенсации.

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35. Площадь сельхозугодий в Ненецком АО составляет всего 0,15%. При этом три четверти территории региона занимают оленьи пастбища.

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36. В парке Нарьян-Марского объединённого авиаотряда находятся 7 самолётов Ан-2. С появлением этого типа воздушного судна в регионе стали значительно расти объёмы пассажирских и грузовых перевозок.

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37. С 80-х годов самолёты Ан-2 стали обслуживать полярные станции. А в 90-х с сокращением бюджетов на геологоразведку эксплуатация Ан-2 была сведена к минимуму.

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38. Сегодня машины этого типа используются для перевозки пассажиров и грузов в отдалённые посёлки региона.

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40. В этих местах проходит граница между Европой и Азией.

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