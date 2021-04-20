В Краснодарском крае открылся новый центр спортивных единоборств

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Новое двухэтажное здание для занятий любимыми видами спорта получили в подарок усть-лабинские поклонники силовых единоборств. Объект возведен по инициативе Фонда развития контактных видов спортивных единоборств Краснодарского края, который основал промышленник и общественный деятель Олег Дерипаска.

Здание, площадью 1200 квадратных метров, круглый год готово принимать в своих стенах до ста человек одновременно. С восьми утра до позднего вечера к соревнованиям всероссийского и международного уровня здесь смогут готовиться не только спортсмены-профессионалы — в борцовских залах уже начали работать бесплатные секции боевых искусств для всех желающих.

© livekuban.ru

Здесь в комфортных условиях смогут заниматься юные спортсмены разного возраста. В открывшемся центре есть вся необходимая инфраструктура. Построены раздевалки, душевые кабины и кабинеты для персонала. В новом здании два зала — для тренировок и для соревнований. Первый — тренировочный, оборудован силовыми тренажерами, боксерскими грушами, шведской стенкой, канатами, штангами, гантелями и другим спортивным инвентарем.

© livekuban.ru

В зале для соревнований установлены трибуны для зрителей и пьедестал для награждения. Именно там будут проводиться мастер-классы, турниры, сборы и региональные и краевые соревнования.

© livekuban.ru

Здание оборудовано всеми необходимыми инженерными системами: установлена система пожаротушения и видеонаблюдения, действует пропускной контроль.

Кроме того, стадион «Кубань», на территории которого возведен учебно-тренировочный центр, сможет принимать матчи чемпионата города, района и края по регби-7.

© livekuban.ru

При поддержке фонда «Вольное Дело» на стадионе проведена масштабная реконструкция: обустроены корты для тенниса и площадка для занятий баскетболом и волейболом. В 2002 году фонд оборудовал на стадионе футбольное поле, а в 2015 году заменил искуственное покрытие на новое, более современное и высококачественное.

Промышленник и общественный деятель Олег Дерипаска регулярно поддерживает условия для развития здравоохранения в Усть-Лабинском районе — строит и реконструирует стадионы, где развиваются местные спортивные клубы и школы, способствует появлению новых видов спорта. В прошлом году при поддержке фонда «Вольное Дело» был построен стадион в станице «Восточная» Усть-Лабинского района.

http://volnoe-delo.ru/