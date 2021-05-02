Сделано в России апрель 2021
Отчётный ролик сделанного в России за апрель 2021-го года. В ролике использованы материалы с сайта Сделано у нас, групп в контакте и других новостных источников.
©Видео с youtube.com
Источник: https://youtu.be/DU50PTaRYjc
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