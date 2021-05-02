Добавить статью
Лого Сделано у нас
Новые заводы и цеха

Сделано в России апрель 2021

Отчётный ролик сделанного в России за апрель 2021-го года. В ролике использованы материалы с сайта Сделано у нас, групп в контакте и других новостных источников.

©Видео с youtube.com
Источник: https://youtu.be/DU50PTaRYjc

заводы россии, новые заводы и фабрики, армия и флот, благоустройство
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,