В Кузбассе представили уникальную машину для всесезонного обслуживания улиц.
В Кемерово началось тестирование вакуумной подметально-уборочной машины на самоходном среднетоннажном шасси с комплектом навесного оборудования «УниРОСС», изготовленной АО «КОРМЗ». С работой уникальной спецтехники для уборки улиц ознакомился губернатор Кузбасса Илья Середюк.
«УниРОСС» предназначен для всесезонного содержания дорог: летом — беспылевая уборка, зимой — очистка снега, наледи и нанесение противогололедных материалов. Техника работает по принципу конструктора: за 30 минут можно установить новый комплект навесного оборудования и полностью изменить функционал. Высокая маневренность и возможность движения «крабом» помогает очищать даже самые трудные участки проезжей части и тротуаров. Оператор в режиме онлайн может следить, где работает техника, сколько топлива расходует и нет ли поломок. В тестовом режиме попробуем новые машины на улицах города Кемерово, если хорошо себя зарекомендуют — масштабируем на весь Кузбасс и будем продвигать в другие регионы страны", — подчеркнул губернатор Илья Середюк.
Производственная мощность предприятия — до 500 машин в год, в первый год возможен выпуск до 200 единиц техники.
К реализации проекта компания приступила в 2020 году при поддержке Минпромторга Кузбасса. В разработках принимали участие предприятия из России и Республики Беларусь.
Более 30% комплектующих и узлов машины произведено белорусскими предприятиями в рамках развития давних партнерских отношений между Кузбассом и Республикой Беларусь. АО «КОРМЗ» были заключены соглашения с Минским Моторным Заводом (ОАО «УКХ «ММЗ»), ОДО «ГИДРОКОННЕКТ», Минским Тракторным Заводом (ОАО «МТЗ») и другими предприятиями, что дало мощный стимул развитию плодотворного взаимодействия с белорусскими бизнес-партнерами.
Специалисты ОАО «РИАТ» (Набережные Челны) осуществили сборку шасси с уникальными особенностями. Это гидрообъемное рулевое управление с приводом на четыре колеса с возможностью выбора требуемого режима движения (в том числе крабового, диагонального, полноповоротного), гидравлическая трансмиссия с подключаемым передним мостом (при этом привод осуществляется на все колеса), а также блокировка всех четырех рессор для стабилизации положения машины в движении с работающим навесным оборудованием.
Значительное внимание уделено комфорту рабочего места водителя — машина оснащена эргономичными органами управления, панорамной кабиной с отличным обзором.
Свою уникальную разработку кузбасское предприятие ранее представило на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» в составе стенда Министерства промышленности и торговли РФ. Машина готова к полноценному использованию для содержания городских дорог и эксплуатации предприятиями жилищно-коммунальной сферы.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- В июне завершила работу XXXII Международная специализированная выставк...ах ежегодного конкурса имени академика Академии горных наук В.В. Некрасова.
- На площадке инженерно-конструкторского центра КАО «Азот» (...м федеральном округе Вадим Головко и губернатор Кузбасса Илья Середюк.
- В июне завершилась XXXII Международная выставка технологий горных разр...но работает в шахтах Кузбасса, России и стран ближнего Зарубежья.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 1