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Транспорт и логистика

В Тверской области открыта новая станция «Ржевский мемориал»

 © static1-repo.aif.ru

6 мая в подо Ржевом Тверской области открыта станция «Ржевский мемориал».

Пассажиров поезда здесь встречает современный перрон, который оборудован скамьями под навесом, где можно укрыться от дождя и ветра, с USB-розетками для подзарядки гаджетов. Здесь присутствует удобная и интуитивно понятная навигация для пассажиров: как от станции добраться до Ржевского мемориала и музея «Ставка Сталина». Рядом — белоснежный павильон, в котором присутствует вся необходимая пассажиру инфраструктура. Это санитарные комнаты, кассы по продаже билетов, Wi-Fi, кафетерий с напитками и едой.

Работы были начаты в феврале, а в канут Дня Победы сюда прибыл первый поезд. До «Ржевского мемориала» дважды в день начала курсировать «Ласточка».

 © tverigrad.ru

 © tverigrad.ru

 © tverigrad.ru

Одной из основ конструкции платформы являются штифтовые фундаменты, которые установлены на бетонных блочно-опорных системах. Они позволяют регулировать габарит платформы в пределах десяти сантиметров — как по горизонтали, так и по вертикали. Вся платформа выполнена из композитных материалов, что позволяет продлить долговечность службу конструкции и повысить безопасность людей. Её поверхность, например, дополнительна покрыта гранитной крошкой.

 © tverigrad.ru

 © tverigrad.ru

Рядом, как символ победы, установили памятник паровозу серии «Эр», который с 1959 года долгое время трудился на Октябрьской железной дороге в то время ещё в Калининской области.

 © static1-repo.aif.ru

 © tverigrad.ru

 © tverigrad.ru

 © tverigrad.ru

Большая работа была проведена и на прилегающей территории. Её приходилось выравнивать, поднимая некоторые участки на целых четыре метра до необходимого уровня. Теперь здесь обустроено гранитное покрытие, осветительные приборы в плитке, выполнено озеленение.

 © tverigrad.ru
Источник: https://tverigrad.ru/publication/ve...-torzhestvenno-pribyl-pervyj-poezd/

вокзал, Тверская область, Ржевский мемориал, ЭС1 Ласточка, РЖД
  • Seriomilander Seriomilander
    08.05.2118:28:49

    Прекрасная новость, получилось очень красиво, даже захотелось посетить этим летом…

    #1231805
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