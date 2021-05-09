Во Владимире открыт центр ядерной медицины
В новом центре будут заниматься диагностикой онкологических заболеваний методом ПЭТ/КТ, сочетающим возможности позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии. В перспективе Центр сможет принимать до 6 тысяч пациентов в год. Несмотря на то, что центр создан на средства частного инвестора, жители Владимирской области смогут пользоваться его услугами бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования и направлению онколога.
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