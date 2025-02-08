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termometrix 08 февраля 2025, 09:34 285 Медучреждения

Новый онкологический центр в поселке Родники Калининградской области начал принимать пациентов

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 © onco.infomed39.ru

В структуре учреждения — современная поликлиника на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, шесть операционных.Стоимость возведения онкоцентра в Калининградской области составила 9,5 млрд рублей.

С начала работы онкологического центра оказано более 40 тысяч различных медицинских услуг.

 © i.ytimg.com

 © wellcomes.ru

 © onco.infomed39.ru

 © onco.infomed39.ru

 © onco.infomed39.ru

 © onco.infomed39.ru

 © onco.infomed39.ru

 © onco.infomed39.ru

 © onco.infomed39.ru

 © onco.infomed39.ru

 © onco.infomed39.ru

 © onco.infomed39.ru

 © onco.infomed39.ru

 © onco.infomed39.ru

 © onco.infomed39.ru

 © onco.infomed39.ru

 © onco.infomed39.ru

 © onco.infomed39.ru

 © onco.infomed39.ru

 © onco.infomed39.ru

 © onco.infomed39.ru

 © onco.infomed39.ru

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Источник: https://onco.infomed39.ru/establish...s/news-companies/?ELEMENT_ID=363669

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