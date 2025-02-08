Новый онкологический центр в поселке Родники Калининградской области начал принимать пациентов

Новый онкологический центр в поселке Родники Калининградской области начал принимать пациентовСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В структуре учреждения — современная поликлиника на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, шесть операционных.Стоимость возведения онкоцентра в Калининградской области составила 9,5 млрд рублей.
С начала работы онкологического центра оказано более 40 тысяч различных медицинских услуг.
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