Новый онкологический центр в поселке Родники Калининградской области начал принимать пациентов

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В структуре учреждения — современная поликлиника на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, шесть операционных.Стоимость возведения онкоцентра в Калининградской области составила 9,5 млрд рублей.

С начала работы онкологического центра оказано более 40 тысяч различных медицинских услуг.

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© onco.infomed39.ru

© onco.infomed39.ru

© onco.infomed39.ru

© onco.infomed39.ru

© onco.infomed39.ru

© onco.infomed39.ru

© onco.infomed39.ru

© onco.infomed39.ru

© onco.infomed39.ru

© onco.infomed39.ru

© onco.infomed39.ru

© onco.infomed39.ru

© onco.infomed39.ru

© onco.infomed39.ru

© onco.infomed39.ru

© onco.infomed39.ru

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