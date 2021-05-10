Зеленоградск: преображение курортного городка на западе России

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Этот город расположился на берегу Балтики в самой западной области России. Небольшой курортный городок с 18 тыс. жителей.

Визитной курортной карточкой Калининградской области всегда считался Светлогорск. А что Зеленоградск? Ещё в 2017 году город можно было характеризовать одним словом — безнадёга: убитые дороги, разрушающиеся здания эпохи немецкого Кранца, угловатые коробки советского времени, неустроенность.

Посмотрим, что изменилось за последние 3 года.

Часть 1. Город для людей

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Для путешественника каждый город начинается с вокзала. Как и всё в Зелеградске, он невелик. Но уютен. Устроен большой навес с зоной ожидания и окнами под растущие деревья:

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Навес даже выходит на проезжую часть, чтобы можно было сухим сесть в автобус:

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Вечером с подсветкой:

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Площадь перед вокзалом раньше была обычной:

© ic.pics.livejournal.com

Стала такой:

© live.staticflickr.com

В городе вроде всё просто. Но бродить по этим улочкам приятно.

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Благоустройсто не эпическое, но для людей: с улиц убрали заборы, подняли пешеходные переходы, переложили ливнёвку и поправили радиусы поворотов.

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Правда, для водителей стало сложней — не разгонишься. Но спокойнее стало всем:

© live.staticflickr.com

© live.staticflickr.com

Получилась полностью безбарьерная среда для пешеходов и спокойное движение машин. Радуют решётки ливнёвки у переходов:

© live.staticflickr.com

Оказывается, пешеходы и водители без проблем договариваются друг с другом без слов и заборов, если сделать хорошую улицу.

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Для сравнения: раньше здесь было так:

© ic.pics.livejournal.com

© live.staticflickr.com

В Зеленоградске совершенно спокойно укладывают брусчатку на проезжую часть и она не идёт волнами после первых же морозов:

© live.staticflickr.com

Главная улица города: Курортный проспект. Пешеходный. Здесь круто сделаны пересечения с другими улицами. Из перекрёстков делают небольшие площади с приоритетом пешеходом. Например, здесь в центре стоит памятник курортнице, машины его огибают, проезжая часть приподнята до уровня тротуара и идёт смена мощения:

© live.staticflickr.com

Проще говоря, водитель в этом месте будет ехать максимально аккуратно и спокойно. Даже посреди ночи, когда кажется, будто бы улицы пустые. Риск аварии с пострадавшими в таких условиях минимален.

© live.staticflickr.com

Одна из отходящих улиц тоже пешеходная и ведёт к морю. Памятник как раз устремлён туда же — получается интересная подсознательная навигация:

© live.staticflickr.com

© live.staticflickr.com

Вечерняя улочка на окраине:

© varlamov.me

Часть 2. Визитная карточка Зеленоградска

История умалчивает, кому принадлежит инициатива развивать город через котов, но сейчас тема котов в Зеленоградске точно раскрыта: образы котов на въезде, щитах, стенах, столбиках и даже в тротуаре. Ещё почти у каждого магазина есть небольшая миска и свой бдящий кот. Более того, в муниципалитете даже есть должность кото-шефа, в обязанности которого входит следить за состоянием животных. В общем, это один из немногих случаев, когда в городе придумали новый бренд и активно поддерживают его.

© live.staticflickr.com

На глухих торцах домов довольно много граффити, которые обыгрывают тему котов:

© live.staticflickr.com

© live.staticflickr.com

© live.staticflickr.com

© live.staticflickr.com

© live.staticflickr.com

В какой-то момент мозг перестраивается и начинает целенаправленно искать котов вокруг. Эдакая игровая механика, которая мотивирует всматриваться в детали и заходить в неожиданные места. Например, вот этих котов в столбиках прямо у нашего дома я заметил лишь спустя неделю проживания в городе.

© live.staticflickr.com

Эти мозаики в тротуаре тоже были замечены не сразу — мы приехали в снежную погоду, лишь к концу снег растаял и открыл нам эти детали:

© live.staticflickr.com

Мелочь, а гулять по улицам не только приятно, но ещё и интересно:

© live.staticflickr.com

Котоплощадь. Говорят, что изначально светофоры с котами были прямо на зебрах, но потом бдительные сотрудники ГИБДД сурово сказали «не по ГОСТу!», после чего светофоры перенесли на пешеходную улицу:

© live.staticflickr.com

Да, это уличный автомат с кормом для кошек:

© live.staticflickr.com

С 2018 года в городе есть должность кото-шефа. Её занимает военный пенсионер и педагог по образованию Светлана Логунова. В обязанности шефа входит подкармливать кошек и ухаживать за ними. Платят за это не очень много, а забота о пушистых привела к неожиданному результату: в город массово привозят котят со всей области, потому что ими тут занимаются и не оставят в беде.

Такая должность — хороший пиар с одной стороны и показатель реального воплощения заботы о животных с другой. Да, платят мало и было бы хорошо иметь приют, но в других городах России нет и такого.

© live.staticflickr.com

Есть в городе и музей котов, он находится в старой водонапорной башне:

© live.staticflickr.com

© live.staticflickr.com

© live.staticflickr.com

К котам можно относится по-разному, и не все их любят. Но лично мне эта история больше интересна как развитие бренда города и работа с деталями. Очень часто у нас обращаются к дизайнерам, которые высасывают логотип из пальца, затем — презентация результата, после чего про это все забывают. Работа остаётся на бумаге и жителям на неё плевать.

Здесь же не стали уходить глубоко, сделав фишку из простого и понятного — и люди это приняли. Даже если завтра сменится руководство и должность кото-шефа уберут, жители всё равно продолжат кормить животных и развивать тему хвостатых своими силами.

© live.staticflickr.com

Приезжайте в Зеленоградск. Широкие песчаные пляжи Балтики были всегда.

А теперь есть и приятный курортный городок на самом западе России.

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© varlamov.me

Сообщение подготовлено совместно с Human RS.

Материал представлен по мотивам публикаций Аркадия Гершмана и Ильи Варламова.

https://gre4ark...com/761109.html

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