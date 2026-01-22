Город Инстербург был основан в 1336 году. По величине и значимости это был второй город Восточной Пруссии, важный культурный, экономический, промышленный и спортивный центр. Сегодня, когда Инстербург под именем Черняховска входит в состав России, город вновь постепенно возвращает себе свою значимость — как минимум для Калининградской области. Вслед за обновлением центральных улиц, где прекрасно сохранилась немецкая архитектура и планировка, реновировали и основной рекреационный городской каркас — и одновременно ключевую территорию водно-зеленого каркаса Черняховска.

Это протяженная цепочка прудов «Городская долина», объединенных зелеными коридорами. В пешей доступности от парка проживает треть населения, а также находится большая часть сервисов и объектов культурного наследия.

Информация от архитекторов:

Проект благоустройства, выполненный в рамках конкурса на создание комфортной среды в малых городах и исторических поселениях, призван не просто обновить общественное пространство, добавляя и переосмысляя функции, но создать место, отражающее уникальность Черняховска. Основой дизайн-кода стал новый визуальный язык, который состоит из соединения трех принципов: существующих исторических форм, ощущенческих характеристик города и новых привносимых приемов, которые позволяют визуально объединить контекст. Таким образом, новые истории и образы Черняховска возникают из различных комбинаций этих трех принципов. Например, формулой арт-объекта «Лабиринт» стало соединение форм замка Инстербург, прозрачности и белой металлической сетки.

У парка богатая история. Во-первых, он создавался вокруг рыцарского замка Инстербург. Тогда же, во времена Тевтонского ордена, в XIV веке, была построена дамба, перегородившая русло ручья Чернуппе — так образовался Замковый пруд. В пруду разводили рыбу, а воду использовали как питьевую.

В XVII веке в долине Чернуппе было организовано стрельбище — с тех пор она получила название «Долина стрелков». Позднее Замковый пруд разделили на две части, в результате чего появился второй пруд — Гавенский (нынешний Парковый).

В конце XIX века в «Долине стрелков» разбили парк: убрали тир и другие постройки, посадили больше растений, увеличили количество променадов, построили мосты, установили памятники, обустроили террасы. Садово-ландшафтный уход взяло на себя общество по благоустройству города. А в 1917 году, когда в России пал царский режим, в Инстербурге под руководством директора службы паркового хозяйства — Xуго Кауфмана — парк снова начали перестраивать.

Именно тогда был создан садово-ландшафтный ансамбль с широкими променадами, декоративными кустарниками и тенистыми деревьями — получился полноценный городской парк, излюбденное место прогулок жителей Инстербурга. Замковый и Гавенский пруды обрели четкие очертания береговой линии: Гавенский по силуэту напоминал гитару, и на его берегу построили павильон для занятий конькобежным спортом.

Даже в послевоенное время, уже став советским, парк сохранял большое количество точек притяжения: лодочная станция, каток, прокат, качели и горка, беседки и лавочки, скульптуры, туалет, танцевальная площадка, аттракционы и карусели, танцевальная площадка и летняя эстрада, уличное кафе и киоски с мороженым и пирожками. Здесь даже стоял настоящий самолет с кинотеатром внутри. Проводились День города и День молодежи, концерты, по выходным и праздничным дням играл оркестр.

К началу XXI века территория, тем не менее, пришла в запустение.

Заболоченные несформированные пространства без определенной функции создавали ощущение разрозненности и небезопасности территории. Отсутствовало базовое благоустройства, на фоне общей запущенности наблюдалось чрезмерное количество ограждений и остатков временных сооружений. В пруды сливались канализационные стоки, так что водное пространство, в котором отсутствие берегоукрепления усугублялось неприятным запахом, практически не использовалось.

Сегодня парк разделен надвое автомобильной дорогой и имеет узкий проход под мостом между северной (Замковый пруд) и южной частями (Парковый пруд, Долина Стрелков). В северной части расположены важные городские точки притяжения: замок, гостинично-деловой комплекс, контур застройки которых в свою очередь создает перспективные и панорамные раскрытия «Городской долины».

В южной части на территорию Паркового пруда выходит основной фронт жилой застройки, а также главные доминанты этой части парка: ТЦ «Радуга» и Городской театр. Основной лесной массив приходится на «Долину Стрелков» — наиболее тихую природную зону. Здесь же находится сохранившийся памятник исторического наследия — каскадная лестница Хуго Кауфмана. Несмотря на свою монументальность, за счет пластики объемов она интегрирована в ландшафт и составляет с ним единое и неразрывное целое. Лестница Кауфмана — важная точка видового раскрытия на долину парка.

Перед началом благоустройства «Городской долины» провели масштабную работу по очистке устья реки Ангерапп и Чернуппе. Оба пруда очистили от донных отложений, восстановили их исторические контуры и ликвидировали все канализационные и другие врезки со стоками. Кроме того, реанимировали систему шиберных задвижек, что теперь позволяет регулировать уровень воды в каждом пруду.

На всей территории высадили более 185 деревьев и более 1700 кустарников и многолетних растений, и каждую осень и весну в «Городской долине» добавляются новые сорта (сегодня это 77 видов). Восстановили утраченную липовую аллею на Замковом пруду, а также досадили новые крупномеры клена серебристого, который когда-то был высажен на эту территорию Хуго Кауфманом.

Отдельным существенным для проекта мероприятием оказался воркшоп с детьми с особенностями развития из сообщества «Светляки». На одном из рисунков дети изобразили дракона — так родилась идея заглавного элемента детской площадки.

Ключевые точки притяжения северной части парки — собственно музеефицированные руины замка и гостиница. На набережной возле них устроены променад и зона с шезлонгами.

Здесь же организованы амфитеатр и смотровая площадка, ограждения которых в темное время суток эффектно подсвечиваются.

Арт-объект «Стена замка» и лабиринт по его же мотивам — не только дань памяти места, но и еще две зоны отдыха: первая более спокойная и созерцательная, с видом на воду, а вторая — интерактивная для детей.

Новые входные группы также вдохновлены элементами локальной идентичности: арочными проемами замка и арками парковых порталов начала прошлого века.

В результате реновации «Городская долина» снова стала не просто средоточием исторических символов и культурных смыслов, но и главным городским парком Черняховска. Его посещаемость выросла с 10 до 500-1000 человек в день, а стоимость жилой и коммерческой недвижимости увеличилась на 30%. Так и должны работать комплексные проекты благоустройства.