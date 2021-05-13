В Орловской области состоялась церемония открытия завода по производству упаковочных материалов

© park57.ru

Новое производство запущено на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) во Мценске Орловской области.

Завод производит упаковку из полиэтилена и бумаги, в частности, это фасовочные пакеты, «рукава» для запекания, бумага и пергамент для выпечки, бумажные пакеты для упаковки и переноски, мешки для мусора. Руководитель «Технау» подчеркивает, что продукция орловского завода не требует специальной утилизации.

В создание завода компания на первом этапе вложила 22 млн рублей собственных средств. На производстве работают 26 человек.

Мощность предприятия — до 220 тонн полиэтиленовых пакетов, до 80 тонн бумажных пакетов и до 1,5 млн. шт. товаров для запекания в месяц. В частности, только товаров для запекания «Технау» выпускает более 2000 видов.

Совокупный объем инвестиций по проекту составит порядка 90 млн рублей.

За два последних города во Мценске появилось 13 резидентов. Как следствие, в экономику города вложено более трех миллиардов инвестиционных средств. Создано 900 рабочих мест для жителей города.