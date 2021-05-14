В Калужской области открылся новый контейнерный терминал «Запад»

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Мощность грузовой деревни Фрейт Виллидж увеличится в два раза до 350 тысяч контейнеров в год: здесь открылся новый терминал «Запад». Таким образом, логистический центр в индустриальном парке Ворсино становится самым крупным и мощным в Центральном федеральном округе.

С началом работы новой площадки контейнерного терминала транспортно-логистический центр «Ворсино» увеличит ёмкость единовременного хранения до девяти тысяч контейнеров, а два крана с пролётом 32 метра и грузоподъёмностью 45 тонн позволят обрабатывать одновременно два железнодорожных и один автомобильный фронт, складировать 10 рядов по 3 контейнера в высоту. Реализация нового этапа развития двукратно увеличит мощность терминала до 350 тысяч контейнеров в год, повысит качество сервиса, скорость обработки контейнерных поездов и задаст новый вектор развития терминалов в формате «грузовой деревни».

Сразу после церемонии открытия была завершена погрузка контейнерного поезда, который первым отправился с нового терминала в Благовещенск.

С начала реализации проекта «грузовой деревни» в 2010 году группой Freight Village RU инвестировано почти 7,5 млрд рублей.

По итогам 2020 года ТЛЦ «Ворсино» обработал 143 тыс. TEU. На терминале внедрена система тайм-слотирования, которая способствует оперативному и максимально точному планированию работы всех участников перевозочного процесса. Техника — круглосуточно работают 7 ричстакеров и 4 терминальных тягача.