Трасса М-12. Начало

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Первые тонны асфальта уложили на технологических дорогах двух этапов трассы М-12 Москва — Казань:

— 5 мая первые тонны асфальта также уложены на технологической дороге на восьмом этапе возведения М-12 (участок находится в Татарстане). Эта дорога не только обеспечит подъезд техники к месту строительства федеральной трассы, но позволит проезжать местным жителям к населённому пункту Гребени (он находится на берегу реки Волги).

Протяженность восьмого этапа автодороги на территории Татарстана составляет 70 км, в рамках него построят мостовой переход через Волгу.

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— на нулевом этапе строительства, рядом со столицей России, появились метры асфальтобетонного покрытия: их уложили на 48-ом километре будущей трассы, на базе, где сейчас производят асфальтобетон.

Нулевой этап трассы М-12 «Москва — Казань» в Подмосковье предусматривает строительство двух пусковых комплексов общей протяженностью 66 км.

В целом проект включает нулевой этап и ещё восемь этапов. Общая протяженность скоростной магистрали составит 794 км. К активному строительству объекта планируют приступить летом текущего года, а завершить — в 2023 году. На строительство трассы в 2021 году выделяется 40 млрд рублей.

На сегодняшний день практически на всей протяжённости маршрута М-12 — то есть на более чем 800 км от Москвы до Казани — продолжается подготовка территории под строительство, а также перенос коммуникаций, которые не требуют разрешения Главгосэкспертизы. Кроме того, подрядчики обустраивают строительные городки, общежития и столовые, идёт работа по запуску асфальтовых заводов, строительству технологических дорог для доставки стройматериалов и техники.

Как пояснили в госкомпании, такая активная подготовительная работа позволит начать строительство новой платной трассы сразу после того, как будет выдано положительное заключение Главгосэкспертизы на все проекты по каждому из этапов.

Одновременно с этим ведётся комплексное проектирование всех 810 километров трассы. Напомним, 40 километров автодороги М-12 проходят по поймам рек Оки и Суры, где необходимо обеспечить водоотвод от дорожного полотна. На магистрали будут возведены мост через Волгу на восьмом этапе (его протяжённость составит более трёх километров), вантовый мост через Оку на четвёртом этапе, а также монолитный мост через Суру на шестом этапе.

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Трасса М-12 войдёт в состав транспортного коридора «Европа — Западный Китай» протяжённостью 8,5 тыс. километров (он пройдёт от Шанхая до Гамбурга). Его российский участок займёт около 2,3 тыс. км. Кроме трассы М-12 в состав этого коридора также войдут и другие платные дороги, в их числе М-11 «Нева» и несколько пусковых участков ЦКАД.