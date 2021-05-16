Лыткаринский завод оптического стекла и компания «Блокпост» представили новый металлодетектор

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Установку для досмотра и измерения температуры тела человека в потоковом режиме «Арочный металлодетектор» разработали Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС) и компания «Блокпост». Он представляет собой досмотровую арку, область прохода под которой разделена на 18 зон. В отличие от однозоновых такие устройства более тщательно детектируют металлы и определяют их расположение на теле человека.

Новинка оснащена датчиком измерения температуры и способна в зависимости от расстояния автоматически ее корректировать. Полученные показатели отображает встроенный дисплей. При достижении порогового значения моментально сработает звуковая и световая сигнализации устройства, а тревожные события будут зафиксированы в формате фотоснимка, записи на диске или сохранятся в FTP-сервере.

«Совмещение металлодетектора и тепловизора — функциональное решение, ускоряющее проверку в пунктах досмотра и исключающее необходимость использования дополнительного оборудования, например электронных термометров. Благодаря встроенной теплотелевизионной системе с пропускной способностью 120 человек в минуту посетители могут без остановки проходить через досмотровую зону», — рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Дмитроченко.

В перспективе разработка может найти применение на вокзалах, в аэропортах, торговых центрах, учебных заведениях, государственных учреждениях и ряде других мест повышенной проходимости людей.