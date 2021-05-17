«Сясьский ЦБК». Комбинат который первым подарил Советском Союзу туалетную бумагу

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Сясьский ЦБК — это крупнейший в России производитель санитарно-гигиенических изделий и целлюлозы, и одна из ведущих компаний Северо-Западного федерального округа. Корреспонденты «Сделано у нас» посетили производство, где ежегодно выпускается 850 млн рулонов бумажных изделий.

Сясьский ЦБК был построен в рекордно короткие сроки — всего за 5 лет. В 1928 году началась эксплуатация первой очереди комбината: древесно-подготовительного, кислотно-варочного и сушильно-бумажного цехов, а также ТЭС-1. В том же году была выпущена первая продукция — небеленая сульфитная целлюлоза. Основным оборудованием были 6 варочных котлов, два пресспата производительностью до 100 тонн в сутки и бумагоделательная машина для производства оберточной бумаги из отходов сортирования целлюлозы.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

На тот момент Сясьский ЦБК стал крупнейшим в СССР и одним из крупнейших в Европе производителем целлюлозы. Параллельно велось строительство второй очереди: в 1932 году был открыт отбельный цех мощностью 50 тыс.тонн

Первый в стране рулон туалетной бумаги был произведен именно Сясьским ЦБК в 1969 году. Тогда на предприятии был запущен комплекс по получению санитарно-бытовых бумаг. В первый же год было изготовлено 31,6 млн рулонов туалетной бумаги.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Сегодня Сясьский ЦБК производит санитарно-гигиенические изделия, целлюлозу, лигносульфонаты, кормовые дрожжи и другую продукцию промышленного назначения. Ежегодно здесь выпускается 850 млн рулонов туалетной бумаги в год. Также здесь производят бумажные салфетки (50 млн пачек в год) и санитарно-гигиеническую бумагу-основу (100 тыс. тонн в год).

Помимо производственных цехов, в состав комбината входит лесоподготовительное хозяйство, которое может принимать, хранить и перерабатывать до 700 тысяч м³ хвойной и до 300 тысяч м³ лиственной древесины ежегодно. Это позволяет предприятию использовать только натуральное волокно без добавления макулатуры.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

За последние несколько лет в модернизацию комбината вложено более 5 млрд рублей. Два года назад на предприятии было проведено переоснащение и закуплено новое оборудование, в частности — высокотехнологичный станок для производства салфеток. Тогда же в нескольких подразделениях был введен раздельный сбор мусора. Это не единственная мера повышения экологической безопасности. На ЦБК были реконструированы и автоматизированы очистные сооружения, произведена реконструкция системы сортирования и значительно снижен объем используемой воды из реки Сясь.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Пандемия не повлияла на Сясьский ЦБК: он продолжает работать с полной загрузкой при соблюдении всех санитарных норм. Более того, складские мощности расширены на 10 тыс. кв. метров. Компания поддержала больницы Петербурга в борьбе с коронавирусом, предоставив продукцию детской городской клинической больнице № 5 имени Н. Ф. Филатова и городской многопрофильной больнице № 2, а также оказав помощь с оснащением городской больницы Сясьстроя дополнительными кроватями для пациентов с Covid-19.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Текст и фото: Бионышева Елена