Обновление старых школ. Обзор

Обзор проектов, ранее не опубликованных на сайте

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В селе Елыкаево после капитального ремонта открылась крупнейшая сельская школа Кемеровского округа на 356 учеников

В ремонт и оснащение школы вложено более 242 млн рублей.

Ремонт в Елыкаевской школе сделали за 8 месяцев. Строители заменили кровлю, окна, двери, все внутренние инженерные сети, выполнили отделку помещений по индивидуальным дизайн-проектам. В школе оборудовали 25 мультимедийных кабинетов, цифровые лаборатории, кабинет информатики. Здесь есть планетарий, класс робототехники, актовый зал с мультимедийным оборудованием, пневматический и лазерный тир. Во всех учебных кабинетах установлены 3D-проекторы, интерактивные доски, точки доступа Wi-Fi и оборудование для дистанционного обучения.

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На пришкольной территории оборудована универсальная спортплощадка, установлены тренажер для прыжков с парашютом, автогородок, релакс-зона и сцена для проведения мероприятий. После ремонта в школе продолжатся занятия в военно-патриотическом клубе «Десантник», который существует на базе учреждения уже 35 лет.

В 2021 году в Кузбассе модернизируют ещё 14 школ в разных районах области.

Обновлённая школа открылась в селе Покровка Волоконовского района Белгородской области

В этом учебном году в школе обучается 106 детей. Работает в учреждении 18 педагогов, 17 человек обслуживающего персонала.

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Также в настоящее время в здании школы располагается детский сад, который посещает 24 ребенка, работает 9 человек. Теперь школа полностью удовлетворит потребность населения в доступности дошкольного и школьного образования для детей. Имеются условия и для дошкольной группы для инвалидов, детей-инвалидов и других маломобильных групп населения: обустроена входная группа здания, доступны помещения для получения услуг дошкольного и школьного образования, имеются в наличии специальные помещения (санитарные комнаты и др.).

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Для осуществления образовательного процесса в школе имеется 17 учебных кабинетов, спортивный зал, актовый зал, библиотека. Для дошкольного образования в наличии отдельные игровые помещения, спортивно-музыкальный зал; для присмотра и ухода за детьми есть отдельные спальные помещения, медицинский блок (в его состав входят процедурный кабинет, изолятор, санитарная комната), пищеблок.

В шести детских школах искусств в Кузбассе завершён капитальный ремонт

Учреждения культуры в населённых пунктах области впервые были включены в государственную программу «Развитие образования».

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На ремонт восьми детских школ искусств в Кузбассе в этом году направлено 139 млн рублей. Речь идёт не только о кемеровских учреждениях, но и о ДШИ в деревнях и поселках.

В шести детских школах искусств ремонтные работы уже завершены. Так, в здании ДШИ № 5 Кемерова установили внешнюю эвакуационную лестницу и провели отделочные работы в соответствии с требованиями пожарной безопасности. В ДШИ № 14 отремонтировали внутренние помещения и установили пожарную сигнализацию. Систему отопления обновили в ДШИ № 20 в Ижморском муниципальном округе. В пгт Мундыбаш отремонтирован фасад школы искусств № 8 им. Н.А. Капишникова. В г. Салаир капитально отремонтирована ДШИ № 2. В Прокопьевске в детской музыкальной школе № 57 отремонтирован фасад, внутренние помещения и входная группа.

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Кроме того, завершаются работы в ДШИ № 34 в деревне Новороманово Юргинского района. Здание было построено в 1967 году, с тех пор капитальный ремонт в нем не проводился. В школе уже заменили окна и двери, отремонтировали кровлю. Ведётся внутренняя отделка помещений, благоустройство прилегающей территории.

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В Прокопьевске продолжается капитальный ремонт с элементами реставрации в детской школе искусств № 10 им. А. И. Хачатуряна. Здание 1953 года постройки является памятником архитектуры регионального значения. Капремонта в некоторых помещениях школы не было более четверти века. В 2019 году в рамках программы подготовки к празднованию 300-летия Кузбасса был отреставрирован фасад здания. В 2020 году начался ремонт концертного зала — особо важно было сохранить акустические свойства помещения. Сейчас в помещении обновляют лепнину с позолотой и люстры. Также планируют отреставрировать пол, сцену и кресла, которые находятся под охраной как элемент памятника архитектуры.

В посёлке Трещевский Топкинского округа Кемеровской области после капитального ремонта открылась школа

Здание 1975 года постройки полностью реконструировали по программе «Моя новая школа». Из областного бюджета на обновление направлено около 282 млн рублей.

«Ремонт шёл полтора года, зато теперь 190 местных ребят будут учиться в комфортных и современных условиях. В обновленном здании они смогут не только посещать занятия по общеобразовательным предметам, но и заниматься проектной и исследовательской деятельностью по разным направлениям. С начала года в Кузбассе по программе „Моя новая школа“ капитально отремонтировано уже 8 образовательных учреждений в разных муниципалитетах», — подчеркнули на торжественном открытии школы.

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Школа состоит из двух корпусов, соединенных тёплым переходом. В одном находятся помещения для дошкольников и начальных классов, в другом учатся 5-9 классы. В зданиях обновили инженерные сети, вентиляцию, установили пожарную и охранную сигнализации, видеонаблюдение. Теперь в школе обеспечены условия для маломобильных учеников: установлены уличный и внутренний пандусы и электроподъемники.

В рамках областной программы закуплена новая мебель и интерактивное оборудование, в том числе цифровые лаборатории по физике, химии, биологии, экологии, технологии. Имеются наборы для занятий робототехникой, смонтирована гидропонная установка для круглогодичного выращивания овощей и цветов, открыта школьная метеостанция.

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На территории школы заасфальтированы тротуары и проезды. Оборудован спортивно-игровой комплекс с беговой дорожкой, ямой для прыжков в длину, уличными тренажерами и универсальной площадкой для игры волейбол, баскетбол, мини-футбол и хоккей. Есть городок для изучения правил дорожного движения и площадка для проведения школьных мероприятий.

После реконструкции открылся спортивный блок средней школы № 3 в поселке Солнечном Комсомольского района Хабаровского края

Общая сумма строительно-монтажных работ составила почти 165 млн рублей. Помощь оказали ПАО «Транснефть» и ООО «Транснефть — Дальний Восток».

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После капитального ремонта школьникам стали доступны занятия в универсальном, гимнастическом и тренажёрном залах, а также в двух бассейнах. Одновременно там могут находиться около ста человек.

Помимо ремонта здания (включая крышу и подвальные помещения) произведена полная замена инженерного оборудования, тепловых сетей и ливневой канализации. Объект стал доступен для инвалидов: установлены лифты, пандусы, расширены дверные проемы.

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Ввод обновленного спорткомплекса к эксплуатацию дает возможность создания новых рабочих мест, в том числе четырёх ставок педагогов, двух — медработников и двенадцати — обслуживающего персонала. Кроме четырёх учителей физической культуры, в образовательный процесс будут включены два тренера и три инструктора по физической культуре.

В п. Мурмино Рязанской области капитально отремонтирована детская музыкальная школа

Раньше музыкальная школа делила здание с сельским Домом культуры. Теперь оба этажа отданы для занятий детским творчеством. Во время реконструкции, на которую из бюджетов всех уровней выделено более 16 млн руб., проведены работы по укреплению стен и стяжки здания, замене коммуникаций, утеплению полов, потолка, устройству звукоизоляции стен и полов, ремонту кровли и фасада здания.

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Благодаря реконструкции количество кабинетов для занятий увеличилось более чем 2 раза — с 5 до 13. Все они оборудованы для занятий музыкой, изобразительным искусством и хореографией.

В 2021 году в проекте капитального ремонта примут участие 4 детские школы искусств.

Музыкальная школа в Оленегорске Мурманской области распахнула свои двери после ремонта

В Оленегорске после ремонта открылась музыкальная школа. Из областного бюджета на ремонт школы было выделено 30 млн рублей, ещё 1,5 млн поступило из местного бюджета.

На первом этапе в 2020 году был капитально отремонтирован основной корпус музыкальной школы. Учеников и посетителей учреждения теперь встречают благоустроенная прилегающая территория, обновленные крыльцо и фасад. Также отремонтированы кровля и внутренние помещения школы. Кроме того, в учреждении появились новое световое оборудование и звуконепроницаемые двери, был заменен сценический подиум. Все работы были проведены в течение пяти месяцев.

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В этом году региональная поддержка модернизации оленегорской музыкальной школы будет продолжена: в областном бюджете предусмотрено 6,5 млн рублей на приобретение оборудования и музыкальных инструментов и 69,4 млн рублей на капитальный ремонт второго корпуса школы.

В музыкальной школе Оленегорска обучается 300 человек. С учениками работают 24 преподавателя, девять из которых — выпускники учреждения и Мурманского колледжа искусств. Школа реализует пять дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ: «Фортепиано», «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Струнные инструменты», «Хоровое пение», а также дополнительные общеразвивающие программы в области хорового пения, фортепиано, эстрадного вокала, духовых инструментов, народных инструментов, общего музыкального развития. На базе школы ежегодно проходят открытые муниципальные фестивали и конкурсы, концерты Мурманской областной филармонии, мастер-классы проекта «Музыкальные надежды Арктики», а также различные акции. Школа организует трудоустройство несовершеннолетних подростков на период летних каникул.

В Йошкар-Оле завершена реконструкция средней школы № 7

Школа № 7 одна из старейших в столице Марийской республики.

Здание начального блока средней общеобразовательной школы № 7 было построено в 1939 году, среднего звена — в 1979 году.

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За это время школа обветшала и требовала ремонта. Был выполнен ремонт кровли, усилен фундамент, заменены межэтажные перекрытия, дверные и оконные проемы, выполнена отделка стен и потолков, ремонт полов, реконструкция различных систем коммуникаций.

Особого ремонта потребовало здание начальной школы. По сути, там остались только стены, поскольку поменялось всё, вплоть до перекрытий здания. Деревянные перекрытия заменены на современные железобетонные.

Общий объём строительных и монтажных работ составил 110 миллионов рублей.

В Ваче Нижегородской области после капитального ремонта открылась школа

В учебном заведении отремонтированы фасад здания, входная группа, большинство классов и других внутренних помещений, в том числе спортзал и санузлы. Обновлены внутренние инженерные сети, заменены окна.

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© files.pravda-nn.ru

© files.pravda-nn.ru

© files.pravda-nn.ru

© files.pravda-nn.ru

© files.pravda-nn.ru

© files.pravda-nn.ru

© files.pravda-nn.ru

© files.pravda-nn.ru

Кроме того, благоустроена территория вокруг школы — здесь обновили игровые площадки, установили забор, уложили новый асфальт.

Стоимость работ составила около 50 млн рублей.

В Бирюче Белгородской области капитально отремонтированы музыкальная школа и библиотека

В здании 1914 года постройки когда-то размещалось земство. С 90-х годов в нём функционируют Красногвардейская детская школа искусств и районная библиотека.

В текущем году здесь проведён капитальный ремонт в рамках национального проекта «Культура». Заменены кровля, коммуникации оконные блоки, напольное покрытие, обновлен фасад, преобразились классы детской школы искусств, помещения и читальный зал библиотеки.

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© storage.myseldon.com

Здание обрело новую жизнь, а более 300 воспитанников школы искусств получили возможность заниматься в современных и комфортных условиях. На эти цели израсходовано около 17 млн рублей — средства федерального, областного и местного бюджетов.

В Дзержинском районе Красноярского края открылся новый школьный спортивный зал

В школе села Денисово Дзержинского района открылся новый двухэтажный корпус для занятий спортом. На первом этаже размещены большой спортивный зал, гардероб, помещения для хранения инвентаря, душевые и раздевалки. На втором этаже — тренерская, медицинский блок, душевые и раздевалки, тренажерный зал.

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В спортзале предусмотрены занятия по легкой атлетике, бадминтону, баскетболу, волейболу и мини-футболу. На строительство объекта из краевого бюджета было выделено почти 59 млн рублей.

Обзор подготовлен совместно с Human RS

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https://www.rya...ryazan/1204321/

https://gov-mur...fo/news/387128/

http://mari-el....20201230-1.aspx

https://pravda-...e-kapremonta-2/

https://belregi...ex.php?ID=48210

http://www.krsk...ws/0/news/97642