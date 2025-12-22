В День энергетика открыты новые энергетические объекты в четырех регионах России
В Карелии состоялся пуск подстанции 110 кВ «Гранит», которая будет способствовать развитию горнодобывающей промышленности региона.
В Чеченской Республике начал работу энергоцентр 110 кВ «Ведучи», питающий одноименный курорт.
В Хабаровском крае введена подстанция 220 кВ «Полиметалл» для одного из крупнейших золоторудных месторождений Дальнего Востока — Албазино.
Кроме того, в Красноярске после масштабной реконструкции «Россети» открыли питающий центр 220 кВ «ЦРП», участвующий в выдаче мощности Красноярской ТЭЦ-3 и электроснабжении Красноярского алюминиевого завода. На самой электростанции Сибирская генерирующая компания запустила новый энергоблок — один из самых экологичных в угольной энергетике России.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0