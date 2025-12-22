MAX
В День энергетика открыты новые энергетические объекты в четырех регионах России

В Карелии состоялся пуск подстанции 110 кВ «Гранит», которая будет способствовать развитию горнодобывающей промышленности региона.

В Чеченской Республике начал работу энергоцентр 110 кВ «Ведучи», питающий одноименный курорт.

В Хабаровском крае введена подстанция 220 кВ «Полиметалл» для одного из крупнейших золоторудных месторождений Дальнего Востока — Албазино.

Кроме того, в Красноярске после масштабной реконструкции «Россети» открыли питающий центр 220 кВ «ЦРП», участвующий в выдаче мощности Красноярской ТЭЦ-3 и электроснабжении Красноярского алюминиевого завода. На самой электростанции Сибирская генерирующая компания запустила новый энергоблок — один из самых экологичных в угольной энергетике России.

