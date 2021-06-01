В Сочи в центре «Сириус» открылся новый спортивный корпус

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1 июня 2021 года на территории Образовательного центра «Сириус» состоялось открытие спортивного корпуса.

Строительство объекта «Сириус» начал в октябре 2018 года. Общая территория застройки и благоустройства — более 10,7 тысячи м2. Около трёх тысяч из них занимают площадки со специальным покрытием для баскетбола, волейбола, бадминтона, гандбола, площадка для мини-футбола с искусственным травяным покрытием, беговая дорожка в 360 метров, две современные площадки для воркаута. Тренировочные зоны на улице оснащены современными вело- и гребными тренажерами, беговыми дорожками и другим высокотехнологичным оборудованием.

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Площадь здания — 9,4 тысячи м2. На первом этаже расположены два тренажёрных зала: один — для силовой подготовки, второй — с велотренажерами и эллипсоидами — для аэробной подготовки и разминки. Здесь же находятся два плавательных бассейна — крытый с дорожками 25 метров для спортивного и оздоровительного плавания и бассейн с соленой водой площадью 250 м2 — часть которого выходит на открытый воздух.

На втором этаже обустроены игровые площадки: универсальная для мини-футбола и волейбола, а также баскетбольная площадка. Можно изменять конфигурацию и размеры спортивных зон в зависимости от вида занятия. При всех спортивных залах предусмотрены помещения для тренеров, хранения инвентаря. В здании есть медпункт, кабинеты дежурной медицинской сестры и инструкторов-спасателей при бассейне, а также гардеробные, служебные и технические помещения.

В новом корпусе будут идти занятия более чем по 30 спортивным дисциплинам, а их программа — формироваться ежемесячно в зависимости от целей и содержания профильных образовательных программ.

Новый корпус «Спорт» — часть Спортивного кластера, создаваемого на Федеральной территории для организации единой системы управления и эксплуатации олимпийских объектов под началом Фонда «Талант и успех».

Спортивный кластер объединит прибрежные и горные олимпийские сооружения, новые объекты и научно-образовательные программы под руководством фонда «Талант и успех». На этих площадках будут развивать различные виды и уровни спорта, готовить команды и спортивный резерв и многое другое.

Также на территории центра построят круглогодичную базу для 40 летних видов спорта. А керлинг-комплекс «Ледяной куб» превратят в базу для подготовки спортсменов уровня сборных России, их резерва и команд из регионов страны.