Добавить статью
Лого Сделано у нас
Новые заводы и цеха

В Нижнем Новгороде открыт завод «Современные трубопроводные системы»

 © zvopros.ru

Предприятие производит трубопроводные системы среднего и низкого давления, которые используются в атомной и топливной промышленности.

Реализация проекта по созданию производства началась в 2018 году. Инвестиции в него составили 250 млн рублей.

Производственная мощность предприятия — до 150 тонн в месяц. Значительная часть продукции предназначена для поставок на экспорт.

 © zvopros.ru
Источник: https://government-nnov.ru/?id=279542

Нижний Новгород, Современные трубопроводные системы
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,