В Нижнем Новгороде открыт завод «Современные трубопроводные системы»

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Предприятие производит трубопроводные системы среднего и низкого давления, которые используются в атомной и топливной промышленности.

Реализация проекта по созданию производства началась в 2018 году. Инвестиции в него составили 250 млн рублей.

Производственная мощность предприятия — до 150 тонн в месяц. Значительная часть продукции предназначена для поставок на экспорт.

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