В Нижнем Новгороде открыт завод «Современные трубопроводные системы»
Предприятие производит трубопроводные системы среднего и низкого давления, которые используются в атомной и топливной промышленности.
Реализация проекта по созданию производства началась в 2018 году. Инвестиции в него составили 250 млн рублей.
Производственная мощность предприятия — до 150 тонн в месяц. Значительная часть продукции предназначена для поставок на экспорт.
Источник: https://government-nnov.ru/?id=279542
Читайте также...
- ССЗ «Красное Сормово» спустил на воду девятый сухогруз проекта RSD59
- Сухогруз «Идель 3» передан заказчику
- ССЗ «Красное Сормово» спустил на воду десятый сухогруз проекта RSD59
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!