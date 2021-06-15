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Электроника, электротехника и приборы

В России создали сверхпроводники для кольцевого коллайдера будущего

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В ЦЕРН успешно завершились приемочные испытания российских ниобий-оловянных сверхпроводников. Конструкция и технология их изготовления разработаны в московском ВНИИНМ им. А.А. Бочвара, партия проводов длиной 50 км выпущена на Чепецком механическом заводе в городе Глазов (оба предприятия входят в Топливную компанию ТВЭЛ — топливный дивизион Госкорпорации «Росатом»).

Достигнуты рекордные показатели для российских технологий сверхпроводимости, такие как плотность критического тока в электромагнитном поле, коэффициент остаточного электросопротивления, эффективный диаметр провода. По итогам успешных испытаний продукции «ТВЭЛ» квалифицирован как поставщик сверхпроводников для программ ЦЕРН по разработке магнитов для сверхмощных ускорителей частиц.
Источник: https://rg.ru/2021/06/15/v-rossii-s...lcevogo-kollajdera-budushchego.html

Росатом, наука, сверхпроводники, ЦЕРН
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