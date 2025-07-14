В зеленогорском АО «ПО ЭХЗ» завершилась модернизация производства по обогащению урана

В зеленогорском АО «ПО ЭХЗ» завершилась модернизация производства по обогащению уранаСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На Электрохимическом заводе (АО «ПО ЭХЗ», предприятие Топливного дивизиона в ЗАТО Зеленогорск Красноярского края) завершилась модернизация основного оборудования в цехе по обогащению урана.
Масштабные работы по установке современных газовых центрифуг поколения 9+ продолжались шесть лет. Большая часть пусковых очередей были введены в эксплуатацию с опережением сроков. Проект был реализован в рамках программы модернизации разделительного оборудования в Топливном дивизионе
Выдержать график с высоким качеством удалось благодаря эффективно организованной цепочке закупки оборудования и материалов, монтажа, пусконаладочных операций, эффективного взаимодействия всех заводских подразделений и организаций-подрядчиков, а также эффективного применения цифровизации технологических процессов, инструментов производственной системы «Росатома» и проектного управления.
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