Благоустройство исторической части города Кашира

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Интеграция улиц и общественных пространств в единый «организм» исторической части города с созданием точек притяжения.

Основной идеей проекта стало создание современной и комфортной среды с сохранением индивидуального облика города с учетом исторических объектов. Особое внимание при разработке проекта уделялось историко-культурному потенциалу территории для формирования общественных пространств.

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© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

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На улице Советская располагается водонапорная башня начала XX века, которая является памятником архитектуры федерального значения. Башня имеет второе название «Тюремная», так как неподалеку находится городская тюрьма. До начала работ по благоустройству башня была заброшенной и вокруг образовалась хаотичная парковка, частично закрывающая зону видимость пешеходного перехода, делая это место небезопасным. Решением данной проблемы стало формирование площади на месте стихийной стоянки. В итоге, сформировалась зона для кратковременного отдыха, с современной уличной мебелью и декоративным освещением. Также, появились видовые раскрытия на памятник архитектуры. За счет оптимизации проезжей части, площадь стала не только безопасной, но и комфортной.

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Проведены работы по модернизации территории сквера им. С.Н. Моргунова и прилегающей территории здания банка. Так как это место транзитное, главной задачей стало образовать связь этих двух объектов и сформировать единое разновысотное пространство. Перед зданием разместился широкий лестничный спуск с точечными сидениями и расположилась открытая площадь с островками зелени и скамейками с цветниками.

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Особую ценность имеет Хлебная площадь (Урицкого), она является одним из главных композиционных элементов, формирующих центр исторической части города. Ранее торговые ряды, располагавшиеся на восьмиугольной площади, создавали единый архитектурный ансамбль. В настоящее время деревянные ряды не сохранились, а от каменных рядов конца XVIII — начала XIX вв. осталось три корпуса. Значительная часть зданий разрушена и из-за аварийного состояния не эксплуатируется. Хлебная площадь утратила свое функциональное значение, территория обнесена забором и не имеет свободного доступа.

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На этапе проектирования было выделено две очереди. Первая очередь реализована — появилось небольшое пространство напротив Введенской церкви. Вторая очередь будет реализована при условии проведения мероприятий по восстановлению торговых рядов. В части благоустройства данного этапа предусмотрено размещение массивной бетонной скамьи, в центре которой расположен «зеленый» остров с деревьями и архитектурной подсветкой. Так же на площади появятся городские качели и места для отдыха.

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