Новые и отремонтированные детские сады

Обзор завершённых проектов, ранее не опубликованных на сайте

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Новый детский сад открылся в микрорайоне Звёздный Липецка

Он рассчитан на 350 мест, что позволит обеспечить стопроцентную доступность услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, живущих в этом районе.

В детском саду созданы условия для 14 групп детей разного возраста.

Сад обеспечен медицинским блоком, пищеблоком, музыкальным, спортивным и актовым залом. Все ясельные группы, в соответствии с нормативами, расположены на первом этаже. Полы подогреваются.

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Детсад в микрорайоне Звёздный стал одним их трёх дошкольных учреждений, построенных в этом году по нацпроекту «Демография». Другие два возвели в микрорайонах Победа и Европейский. Строительство каждого из них обошлось в 165 млн рублей.

В Невском районе Санкт-Петербурга открылся новый детский сад для 150 детей

Маленькие жители Невского района продолжают осваиваться в новом корпусе детского сада № 92 на Русановской улице.

Здание на Русановской улице оснащено бассейном, спортивным и музыкальными залами. Спальни и буфеты групп раннего, среднего и старшего дошкольного возраста оборудованы современной мебелью.

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В помещении для занятий расположены разнообразные инструменты для развития мелкой моторики и когнитивных функций. В раздевалке у каждого ребенка есть свой шкафчик, где можно оставить обувь, верхнюю одежду и другие вещи.

В детском саду смогут разместиться 8 групп.

Два новых детских сада открылись в Нижнем Тагиле Свердловской области

Детские сады № 210 и № 211 были построены в 2020 году в рамках национального проекта «Демография». Оба дошкольных учреждения принимают детей от полутора до семи лет.

Детские сады оснащены всем необходимым: от эргономичной мебели до цифровых микроскопов, интерактивных глобусов и цифровых планшетов.

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Директор детского сада «Радость» Елена Городилова считает свой детский сад на Уральском проспекте, 93 на 90 мест уникальным. Здесь сформированы четыре возрастные группы: две для самых маленьких до трёх лет и еще две разновозрастные для детей с трех до пяти и с пяти до семи лет. Это даёт возможность старшим воспитанникам быть помощниками для малышей. В новом саду на улице Удовенко, 4 укомплектовано восемь групп, две из которых ясельные.

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Детский сад на улице Удовенко, 4 и Уральском проспекте, 32 возводило ЗАО «Стройкомплекс» за 135 и 144 млн рублей соответственно.

В Архангельске открыл свои двери новый филиал детского сада 157 «Сиверко»

Детский сад расположен в одном из самых динамично развивающихся микрорайонов города, где живёт много молодых семей. Он рассчитан на 12 групп общеразвивающей направленности, шесть из них — для детей раннего возраста от полутора лет.

Всего дошкольное учреждение сможет принять 280 ребят.

Каждая группа включает игровую комнату, спальню, буфет, санузел, раздевалку, оборудованную отдельным шкафом для сушки детской одежды. Группы для ясельного возраста оснащены функциями «тёплый пол», пеленальными столами и раковинами в раздевалке, горшечными, ванными в санузле, предусмотрены стулья для кормления, манежи и кроватки с бортиками.

В текущем году в регионе будут введены в эксплуатацию еще семь детских садов. В настоящий момент в Архангельской области обеспечена практически стопроцентная доступность детских садов для детей от полутора до трёх лет.

Детский сад № 6 «Колокольчик» в Луге Ленинградской области снова открылся

«Садики в Ленинградской области — одни из лучших в стране. Но этому садику повезло в особенности. Он находится в историческом здании 19 века, в доме купца Горшкова. Мы выкупили обветшавший садик у абразивного завода и сделали полную реновацию и комплектацию, не экономя ни на чём», — прокомментировал глава региона при посещении вновь открывшегося детского сада.

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Во время реновации в здании были заменены ограждения и инженерные сети, кровля, проведён ремонт фасада здания и всех внутренних помещений, поставлено новое оборудование и мебель. В саду появились музыкальный и физкультурный залы, спальни, медицинский кабинет и кабинет логопеда. Территория детского сада благоустроена и озеленена.

Работы обошлись в 35 млн рублей.

Пять детских садов открылись в Белгородской области после капитального ремонта:

В Бирюче Старооскольского района Белгородской области открылся капитально отремонтированный детский сад «Росинка»

Детский сад «Росинка» находится в центре Бирюча, буквально в нескольких метрах — районный дворец культуры, в шаговой доступности школа искусств. Само здание детского сада общей площадью более 800 м2 было построено более 40 лет назад и нуждалось в капитальном преобразовании. За эти годы здесь проводился лишь косметический ремонт. Не удивительно, что устарел не только внешний вид детсада, но и инженерные сети: системы водоснабжения, канализации, электричества.

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Во время капремонта в здании провели перепланировку и замену всех коммуникаций. От потолка до пола, каждый квадратный метр — все теперь новое и современное. Светлые игровые комнаты, новый пищеблок, кабинет психолога, мебель и игрушки. На преобразование потрачено более 16 миллионов рублей.

В селе Вязовое Прохоровского района после капитального ремонта открыли детский сад

Новый детский сад «Малыш» соответствует современным требованиям и оборудован необходимыми коммуникациями. В нём имеются две спально-игровые комнаты, оборудованы музыкальный и спортивный залы, на каждом этаже имеются санузлы. Детский сад рассчитан на 24 места и осуществляет образовательную деятельность с детьми от двух до семи лет.

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В 2020 году было принято решение о ремонте здания, в котором размещались администрация Вязовского сельского поселения, ООО «Источник» и местное отделение почты, и переоборудовании его в детский сад.

В посёлке Разумное Белгородской области свои двери распахнул обновлённый детский сад комбинированного вида № 19 «Планета детства»

Общестроительные работы включали в себя: замену кровли, ремонт фасада и отделочные работы помещений. Также были проведены новые внутренние инженерные коммуникации: электрика, отопление, водоснабжение, канализация и вентиляция.

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© belrn.ru

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К открытию детского сада завершено благоустройство территории и спортивной площадки, установлена пожарная сигнализация и видеонаблюдение для обеспечения безопасности разуменской детворы. Обновленная «Планета детства» готова гостеприимно встречать 350 малышей, 75 из которых — воспитанники ясельных групп.

Также открылся детский сад № 9 в пос. Северный Белгородского района

На проведение капитального ремонта затрачено около 28 млн рублей. Кроме того, была закуплена мебель, игрушки, оборудование.

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Детскому саду больше 30 лет. Площадь здания — свыше 1200 м2. Проектная мощность — 162 места. Здание детского сада имеет 7 групповых ячеек. В учреждении также работают кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкально-спортивный зал, медицинский блок, пищеблок и прачечная. На территории детского сада размещены 7 современных игровых площадок.

В Новом Осколе Белгородской области после капитального ремонта открылся детский сад «Мозаика»

Детский сад был построен в северном микрорайоне города более тридцати лет назад. За период его работы это первый капитальный ремонт, который полностью обновил не только здание, но и прилегающую территорию. Он проводился при финансовой поддержке фонда «Поколение». С введением в строй учреждение получило красочное название «Мозаика», которое выбрали своему любимому детскому саду его воспитанники. Всего здесь — 218 малышей.

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В детском саду две группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи и две группы комбинированной направленности, которые посещают дети — инвалиды. В рамках программы «Доступная среда» оборудована сенсорная комната. Создан и успешно функционирует консультационный центр, целью которого является предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) дошкольников.

На территории дошкольного образовательного учреждения имеется 12 прогулочных участков, на которых установлены игровые павильоны.

В Калининградской области отремонтирован детский сад в пос. Калининское Гусевского района

Детский сад на 25 мест, располагающийся в здании довоенной постройки, полностью отремонтирован впервые более, чем за 50 лет.

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© gov39.ru

© gov39.ru

© gov39.ru

Здесь в первую очередь была перекрыта крыша, отремонтирован с утеплением и покраской фасад, заменены системы отопления и освещения, произведён капитальный ремонт внутренних помещений, приобретено игровое оборудование, оборудование для пищеблока. Созданы все условия для соблюдения всех требований безопасности: установлена новая пожарная сигнализация, видеонаблюдение, во все помещениях установлены бесконтактные сенсорные диспенсеры для антисептиков.

Обустроена и прилегающая к детскому саду территория. Высажены хвойные деревья и кустарники. Маленьких «хозяев» на входе встречают сказочные персонажи: колобок, серый волк и баба Яга.

Театральная сцена, новые площадки для прогулок и больше воспитанников — итоги капремонта детского сада № 109 Санкт-Петербурга

В Адмиралтейском районе Питера после капремонта открылся детский сад № 109, расположенный по адресу: 11-я Красноармейская улица, дом 9.

Во время ремонта проведена перепланировка ряда помещений. В результате он может принимать на 25 детей больше. Сейчас в детском саду 160 воспитанников.

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© gov.spb.ru

Медицинский кабинет, пищевой блок и другие помещения оснащены новым оборудованием. Обустроены 7 прогулочных площадок.

В детском саду № 109, который специализируется на художественно-эстетическом воспитании детей, уже 10 лет работает театральная студия для детей, родителей и воспитателей. За это время было поставлено 50 спектаклей. Благодаря реконструкции у детского сада теперь есть своя театральная сцена.

Детский сад № 109 включен в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России».

В Невском районе Санкт-Петербурга после капитального ремонта вновь начал работу детский сад

Двухэтажное здание ранее находилось в ведении Министерства обороны России. Около 20 лет оно не использовалось, ветшало.

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В помещениях нового корпуса детского сада № 61 проведён ремонт, закуплено оборудование, также благоустроена территория. Для этого из городского бюджета было выделено 95 миллионов рублей.

В детском саду есть музыкальный и физкультурный залы, шесть игровых комнат, медицинский кабинет и кабинет педагога-психолога, а также площадка для обучения дошкольников правилам дорожного движения. Установлен сухой бассейн. В декабре садик принял первых воспитанников. Сегодня его посещают 100 малышей.

Сообщение подготовлено совместно с Human RS.

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https://gorod-p...s.tv/news/84876

http://midural....document176669/

http://dvinanews.ru/-cm777zcz

https://lenobl....smi/news/33460/

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https://belregi...ex.php?ID=45688

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https://www.gov...overnor/203210/

https://www.gov...overnor/208567/