Санкт-Петербургский завод Астерион произвёл первый в России бочковой химстойкий пластиковый насос
Компания Астерион, единственный в России производитель, специализирующийся на проектировании, разработке и производстве химически стойкого насосного и перемешивающего оборудования из композитных материалов, произвела первый в России бочковой химстойкий насос из термопластиков. Насос AP-280 предназначен для установки на бочки и контейнеры и перекачивания агрессивных химических жидкостей. Отечественный насос станет заменой насосам известных европейских производителей — и при этом не уступает им по качеству и характеристикам, но стоит на 20% дешевле.
Выпуску насоса AP-280 в ГК «Элма-Астерион» предшествовал полугодовой процесс подготовки производства. Технические специалисты компании проанализировали западные аналоги, провели лабораторные испытания и сконструировали изделие. Были закуплены пресс-формы, налажено литьё, выпущена первая партия насосов.
Новый насос будет пользоваться спросом среди гальванических и химических производств, горно-обогатительных комбинатов, водоканалов, целлюлозно-бумажных комбинатов, — то есть на всех предприятиях, где есть химические жидкости в бочках.
«В последние годы продукция западных производителей становится всё менее доступной, — прокомментировала Анастасия Григорьева, генеральный директор ГК „Элма-Астерион“. — Будучи производственной компанией, мы прикладываем все возможные усилия, чтобы обеспечивать наших клиентов всей необходимой продукцией. Ранее мы поставляли импортное оборудование, но привезти продукцию по старой цене невозможно — как из-за курсов валют, так и из-за удлинившихся логистических цепочек. Поэтому мы активно развиваем нашу производственную часть и создаём для российских клиентов всё больше аналогов выбывающим западным позициям, увеличивая тем самым производственный суверенитет нашей страны».Основные технические характеристики бочкового насоса AP-280:
- Бочковый насос АР-280 предназначен для перекачивания жидкостей с вязкостью до 1000 мПа*с.
- Производительность — до 112 л/м, напор — до 12 м.
- Насос может быть оснащён двумя видами насосных трубок на выбор: 1. Насосная трубка из полипропилена: для агрессивных сред, таких как кислоты, щелочи и моющие средства. Максимальная температура 50 °C. 2. Насосная трубка из PVDF: для высокоагрессивных сред, таких как хлор, хромовая кислота, фтористоводородная кислота, азотная кислота, серная кислота >90%. Максимальная температура 90 °C.
- Корпус двигателя изготовлен из полипропилена, что обеспечивает высокую химическую стойкость к агрессивным парам.
- Стандартный выключатель вкл/выкл оснащен защитой от низковольтного отключения, предназначен для предотвращения неконтролируемого запуска двигателя насоса после отключения электропитания или падения напряжения, и следовательно, гарантирует максимальную безопасность. Работоспособность двигателя значительно увеличивается благодаря наличию термозащиты.
- Мощность двигателя и расход перекачиваемой жидкости может изменяться при помощи регулятора скорости (опция), встраиваемого в корпус двигателя.
Новый бочковый насос уже доступен клиентам из России и СНГ.
