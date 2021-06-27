Компания «КЗХ Бирюса» начала производство новых моделей медицинских холодильников

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Красноярский завод холодильников «Бирюса» расширил модельный ряд фармацевтических холодильных шкафов. Для заказа доступны модели «Бирюса 750S-R» и «Бирюса450S-R» для хранения лекарств, медикаментов и вакцин в больницах, поликлиниках, аптеках и других медицинских учреждениях. Использование фармацевтических шкафов со стеклянными дверьми в торговых залах дает возможность демонстрации и выбора медикаментов потребителям, шкафы со стеклянными дверьми (обозначаются «S»).

Также завод начал выпуск новых моделей медицинского оборудования: вертикальная морозильная камера «Бирюса 245К» и холодильник для хранения вакцин «Бирюса 246К».

Специальное покрытие на стекле фармацевтических холодильных шкафов защищает лекарства от ультрафиолетового и инфракрасного излучений. В моделях со стеклянной дверью есть возможность независимого отключения внутреннего освещения, что позволит снизить энергопотребление оборудования в ночное время и выходные дни.

Благодаря электронной системе управления с чувствительными датчиками фармацевтические шкафы «Бирюса» обеспечивают точное поддержание установленной температуры — это необходимо для правильного хранения лекарственных средств. Благодаря цифровому дисплею с отображением режима хранения и активных функций, контроль за работой оборудования будет простым и удобным. При отклонении от заданной температуры предусмотрена звуковая и световая сигнализация для оперативного привлечения внимания и принятия мер по обеспечению правильного режима хранения.

Предусмотрена различная комплектация фармацевтических шкафов «Бирюса»: можно добавлять ящики (обозначаются «В») взамен полок-решёток (обозначаются «R»).

В моделях объемом от 480 литров ящики расположены на телескопических направляющих. Выдвижная система подойдет для хранения любых лекарственных препаратов, особенно для малоразмерных флаконов, коробочек, пробирок и т. д. Все ящики оснащены разделителями, которые решают вопрос рационального хранения, у каждого лекарства будет свое место.

Модели фармацевтических шкафов «Бирюса» комплектуются надежным механическим замком, обеспечивающим сохранность лекарственных средств от несанкционированного доступа. Применение современных энергоэффективных компрессоров позволило снизить уровень шума и расход электроэнергии. Для удобного перемещения шкафы оснащены 4мя роликовыми опорами, две из которых со стопором для фиксации местоположения.

В случае необходимости все модели могут быть оснащены блоком мониторинга, позволяющим подключить шкаф к единой системе удаленного контроля:

На каждом этапе производства проводится 100% контроль качества, а также проверка готового изделия на соответствие заявленным характеристикам. Высокое качество фармацевтических шкафов «Бирюса» подкреплено полной заводской гарантией в течение 2 лет с момента покупки. отслеживать и записывать все параметры работы оборудования.

© biryusa.ru

В морозильной камере «Бирюса 245К» поддерживается температура −18…−40 градусов для хранения замороженной плазмы крови, вакцины, криопреципитата, ферментов и биологических образцов.

Медицинская холодильная камера «Бирюса 246К» предназначена для хранения иммунобиологических лекарственных препаратов (анатоксинов, иммуноглобулинов и прочих лекарственных средств) при температуре от +2 до +8 градусов. Особенность модели «Бирюса 246К» в возможности поддерживать до 24 часов установленную температуру для безопасного хранения иммунобиологических лекарственных препаратов при отсутствии электроснабжения, что соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов».

Камеры имеют внутренний объем 242 литра и оснащены 5ю полками. Предусмотрена возможность перестановки полок по всей высоте камеры. Морозильная камера «Бирюса 245К» дополнительно укомплектована контейнерами.

Электронная система управления автоматически поддерживает заданный режим хранения и обеспечивает контроль за работой изделия. При отклонении от установленных параметров сработает звуковая и световая сигнализация.

Холодильная камера «Бирюса 246К» имеет динамическую систему охлаждения для равномерного распределения холодного воздуха внутри камеры. При открывании двери включается освещение внутри камеры, вентиляторы останавливаются, снижая потери холода.

Вертикальное расположение и небольшие габариты позволяют разместить камеры в небольших помещениях медицинских учреждений. Благодаря наличию 4х колесных опор камеру легко установить в нужное место. Надежная металлическая ручка с замком исключает несанкционированный доступ к медикаментам.

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