Фото: vtomske.ru © zszd.rzd.ru

25 июня торжественно открыто движение автотранспорта по новому тоннелю под железной дорогой на участке 76 км перегона Тайга — Томск Западно-Сибирской магистрали. Новая транспортная развязка соединила южную часть Томска с рядом сельских поселений Томского района.

Главным сооружением стал тоннель под железной дорогой. Его строили по уникальной технологии, которая позволила ни на минуту не останавливать движение поездов по ходу стройки. Строительство тоннеля было выполнено закрытым способом, методом опережающей крепи в насыпи действующей железной дороги.

По словам заместителя начальника Западно-Сибирской железной дороги по Кузбасскому региону Евгения Шапуленко, открытие нового сооружения позволит снизить уровень нагрузки движения машин на Мокрушинском железнодорожном переезде, через который в сутки проходит десятки тысяч единиц транспорта.

Ввод этой важнейшей транспортной развязки повышает уровень качества общегородской среды, комфорта. Во время масштабного строительства благодаря слаженным действиям всех участников процесса продолжали идти по графику все пассажирские и грузовые составы, без остановки движения.

© zszd.rzd.ru

© zszd.rzd.ru

© zszd.rzd.ru

Фото: Пресс-служба ЗСЖД