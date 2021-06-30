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Тольятти расположен в Самарской области на берегу Волги. Это самый крупный город в стране, не являющийся центром какого-либо субъекта РФ.

Основан город был 1737 году как крепость Ставрополь для защиты российских земель от кочевников. В 1950-х годах почти весь город пришлось переносить на новое место, так как для строительства ГЭС планировалось обширное затопление прилегающей территории. Своё современное название город получил в честь итальянского коммунистического деятеля Пальмиро Тольятти. Именно здесь, на предприятии «АвтоВАЗ», собирают автомобили LADA.

1. «АвтоВАЗ» — градообразующее предприятие: из 700 тысяч населения Тольятти на заводе работает около 35 тысяч человек.

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2. В августе 1966 года правительством СССР было принято решение о создании в Тольятти завода легковых малолитражек с полным производственным циклом. Во всесоюзном конкурсе на лучшее название для нового отечественного автомобиля победа досталась «Жигули». Уже более полувека автомобили крупнейшего в России автоконцерна украшает символ-ладья: по задумке авторов в её очертаниях должна читаться буква В (река Волга).

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3. Сегодня «АвтоВАЗ» производит автомобили под собственной торговой маркой LADA, а также автомобили марок Nissan, Renault и Datsun.

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4. Жигулевская ГЭС — вторая по мощности гидроэлектростанция в Европе, в 1957 — 1960 годах была крупнейшей ГЭС в мире.

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5. Это шестая ступень Волжско-Камского каскада ГЭС. Помимо выработки электроэнергии, Жигулевская ГЭС обеспечивает крупнотоннажное судоходство, водоснабжение и защиту от наводнений.

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6. Парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова. Здесь размещено свыше 450 экспонатов техники: авиационной, космической, бронетанковой, железнодорожной и др.

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7. Пожалуй, самый интересный экспонат парка — дизель-электрическая подводная лодка «Б-307» проекта 641Б. Всего было построено 18 подводных лодок этого проекта, которые предназначались для ведения боевых действий и дальней оперативной разведки. На сегодняшний день все лодки 641Б «СОМ» выведены из боевого состава ВМФ России.

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